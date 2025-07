EHV Aue bietet Leipzig gut Paroli

Ausverkauftes Haus in Chemnitz, zwei Teams, die guten Handball boten - da gingen alle zufrieden nach Hause. Fast alle.

In ihrem zweiten Testspiel vor der neuen Saison haben die Drittligahandballer des EHV gegen Bundesligist DHfK Leipzig eine 34:37-Niederlage kassiert. Vor 650 Zuschauern in der ausverkauften Sachsenhalle in Chemnitz verkauften sich die Erzgebirger dabei teuer. Noch eine Viertelstunde vor Schluss stand es 27:27, erst danach zog der Favorit...