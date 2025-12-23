MENÜ
Mit seinen zwei Toren für Rosenheim war Ex-Eispirat Scott Feser am Dienstagabend der Mann des Tages beim gegen Crimmitschau.
Mit seinen zwei Toren für Rosenheim war Ex-Eispirat Scott Feser am Dienstagabend der Mann des Tages beim gegen Crimmitschau. Bild: Imago/Eibner
Eispiraten Crimmitschau
Ausgerechnet Scott Feser: Ex-Spieler der Eispiraten besiegelt Crimmitschauer Niederlage in Rosenheim
Von Monty Gräßler
Der Eishockey-Zweitligist hat beim Tabellendritten ein beherztes Auswärtsspiel abgeliefert. Vor allem im zweiten Drittel konnten die Westsachsen überzeugen.

Die Eispiraten Crimmitschau haben in der Deutschen Eishockeyliga 2 die Erfolgsserie der Starbulls Rosenheim kurz vor Weihnachten nicht stoppen können. Die Westsachsen mussten sich im Auswärtsspiel am Dienstagabend knapp mit 3:4 (0:2, 2:0, 1:2) beim Tabellendritten geschlagen geben, liegen aber selbst weiter auf Platz 5. Maßgeblichen Anteil am...
Mehr Artikel