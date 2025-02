Bei den Eispiraten Crimmitschau beendet Stürmer Ladislav Zikmund ohne Bart seine Torflaute: Droht nun Zoff mit Ehefrau Sarka?

Die optische Veränderung des 29-jährigen Tschechen hat den gewünschten Effekt gebracht. Welche Rolle dabei eine Aussage von NHL-Legende Jaromir Jagr spielt und wie die Reaktion seiner Tochter war.

Ohne Bart trifft Ladislav Zikmund vom Eishockey-Zweitligisten Eispiraten Crimmitschau endlich wieder das Tor. Der 29-jährige Tscheche trug sich beim 4:2-Sieg am Sonntag in Kaufbeuren und beim 3:2-Sieg am Freitag gegen Rosenheim in die Torschützenliste ein. Zuvor blieb der Stürmer in acht Partien ohne Treffer.