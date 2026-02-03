MENÜ
ABO TESTEN
ZEITUNG
Das Plakat hing an der Sitzplatztribüne im Kunsteisstadion im Sahnpark.
Das Plakat hing an der Sitzplatztribüne im Kunsteisstadion im Sahnpark. Bild: Andreas Kretschel
Das Plakat hing an der Sitzplatztribüne im Kunsteisstadion im Sahnpark.
Das Plakat hing an der Sitzplatztribüne im Kunsteisstadion im Sahnpark. Bild: Andreas Kretschel
Eispiraten Crimmitschau
Boykott-Aufruf: Warum die Fans der Eispiraten Crimmitschau nicht nach Weiden fahren
Redakteur
Von Holger Frenzel
Zurückspulen
Anhören
Vorspulen
0:00 Anhören

Zwei Mannschaften, die um die Pre-Play-offs kämpfen, treffen im direkten Duell aufeinander. Der Gäste-Fanblock wird leer bleiben - aus mehreren Gründen.

Trotz der sportlichen Brisanz und einem direkten Duell um die Pre-Play-off-Plätze. Die Fanszene der Eispiraten Crimmitschau ruft zum Boykott der Auswärtspartie bei den Blue Devils Weiden am 10. Februar auf. Im Kunsteisstadion im Sahnpark hingen deutlich sichtbar die entsprechenden Plakate: „30 Prozent Preissteigerung? Am 10.02. keiner nach...
Registrieren und testen.
Jetzt mit Ihrer Registrierung 1 Monat gratis testen und alle Beiträge lesen.
Registrieren und testen
Schon Abonnent? Melden Sie sich mit ihren Zugangsdaten an.
© Copyright Chemnitzer Verlag und Druck GmbH & Co. KG
Das könnte Sie auch interessieren
02.02.2026
7 min.
Großbrand bei Freiberg: Autos, Motorräder und 5000 Liter Diesel in brennendem Gebäude – Der Einsatz in Bildern
 13 Bilder
Großbrand in einer Autowerkstatt in Kleinschirma: Die angrenzende Freiberger Straße und die Bahnstrecke wurden gesperrt.
In Kleinschirma ist ein Gebäude ausgebrannt. Per Warn-App wurden die Menschen in der Umgebung vor starker Rauchentwicklung gewarnt. 160 Kameraden der Feuerwehr waren an den Löscharbeiten beteiligt.
Johanna Klix, Thomas Kaufmann, Grit Baldauf, Cornelia Schönberg
02.02.2026
4 min.
Eispiraten Crimmitschau: Derbypleite trübt Stimmung im Jubiläumsspiel von Ole Olleff
Ole Olleff hat in Weißwasser sein 500. Pflichtspiel für die Eispiraten Crimmitschau absolviert.
Der 29-jährige Abwehrspieler gehört seit Sonntag zum „Club der 500er“. Warum er auch Glückwünsche aus Weißwasser erhielt, wie sich die Talfahrt stoppen lässt und mit wem er am liebsten verteidigt.
Holger Frenzel
22:16 Uhr
3 min.
Gaddafi-Sohn Saif al-Islam in Libyen getötet
Saif al-Islam war 2021 nach langer Abwesenheit wieder in Libyen aufgetaucht. (Archivbild)
Nach dem Umbruch in Libyen kam Saif al-Islam in Haft. Er verschwand jahrelang und meldete sich erst 2021 mit großen politischen Ambitionen zurück. Nun wird er in seiner Residenz getötet.
02.02.2026
4 min.
Infusionen statt Konfetti: Reiterhof-Frau verpasst nach Unfall den Straßenfasching in Meerane
Der Mercedes von Franziska Pfitzner landete auf der B 175 in Waldenburg bei einem Unfall auf dem Dach.
Mit einem leichten Schädel-Hirn-Trauma hat Franziska Pfitzner drei Tage im Krankenhaus verbracht. Nach dem Crash in Waldenburg richtet sie emotionale Worte an die Ersthelfer: „Fühlt euch gedrückt.“
Holger Frenzel
26.01.2026
4 min.
„Ich bin bei 93,3 Prozent“: So lief das Comeback von Ladislav Zikmund bei den Eispiraten Crimmitschau
Ladislav Zikmund kehrte am Sonntag gegen Freiburg in den Kader der Eispiraten Crimmitschau zurück.
Der Eishockey-Zweitligist hat früher als gedacht eine Option für die Offensive. Der Tscheche spricht über einen Wechselfehler und erklärt, warum die Ergebnisse der Konkurrenz nur eine Nebenrolle spielen.
Holger Frenzel
22:01 Uhr
2 min.
Gil Ofarim entschuldigt sich und stürzt bei Dschungelprüfung
Gil Ofarim wurde im TV-Dschungel immer wieder mit dem Skandal konfrontiert.
An Tag 12 des Dschungelcamps sorgt Sänger Gil Ofarim für große Aufregung. Er entschuldigt sich überraschend. Kurz darauf kommt es zu einem Unfall.
Mehr Artikel