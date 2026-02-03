Boykott-Aufruf: Warum die Fans der Eispiraten Crimmitschau nicht nach Weiden fahren

Eispiraten Crimmitschau
Zwei Mannschaften, die um die Pre-Play-offs kämpfen, treffen im direkten Duell aufeinander. Der Gäste-Fanblock wird leer bleiben - aus mehreren Gründen.
Trotz der sportlichen Brisanz und einem direkten Duell um die Pre-Play-off-Plätze. Die Fanszene der Eispiraten Crimmitschau ruft zum Boykott der Auswärtspartie bei den Blue Devils Weiden am 10. Februar auf. Im Kunsteisstadion im Sahnpark hingen deutlich sichtbar die entsprechenden Plakate: „30 Prozent Preissteigerung? Am 10.02. keiner nach...
