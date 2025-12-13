Choreo, Powerplay und Tanzeinlage: So war das Rekordspiel von Dominic Walsh bei den Eispiraten Crimmitschau

Eispiraten Crimmitschau
Ein perfekter Tag mit einem perfekten Ergebnis liegt hinter dem 36-jährigen Kapitän der Eispiraten Crimmitschau. Wann er mit seiner Frau auf dem Eis tanzt und wie er sich bei seinen Teamkollegen bedankt.
Dominic Walsh hat André Schietzold als Rekordspieler bei den Eispiraten Crimmitschau abgelöst. Am Freitag absolvierte der 36-jährige Kapitän sein 670. Pflichtspiel für den Sahnpark-Club. Die wichtigsten Momente im Protokoll zusammengefasst.
