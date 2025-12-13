MENÜ
ABO TESTEN
ZEITUNG
Ein Kuss kurz vor dem ersten Bully: Eispiraten-Kapitän Dominic Walsh mit seiner Frau Sarah.
Ein Kuss kurz vor dem ersten Bully: Eispiraten-Kapitän Dominic Walsh mit seiner Frau Sarah. Bild: Andreas Kretschel
André Schietzold übergibt den Schläger symbolisch an Dominic Walsh.
André Schietzold übergibt den Schläger symbolisch an Dominic Walsh. Bild: Andreas Kretschel
Die Choreo war in der Heine-Kurve zu sehen.
Die Choreo war in der Heine-Kurve zu sehen. Bild: Andreas Kretschel
Hier vergibt Dominic Walsh eine seiner guten Chancen. Er blieb am Freitag ohne Treffer.
Hier vergibt Dominic Walsh eine seiner guten Chancen. Er blieb am Freitag ohne Treffer. Bild: Andreas Kretschel
Ein Kuss kurz vor dem ersten Bully: Eispiraten-Kapitän Dominic Walsh mit seiner Frau Sarah.
Ein Kuss kurz vor dem ersten Bully: Eispiraten-Kapitän Dominic Walsh mit seiner Frau Sarah. Bild: Andreas Kretschel
André Schietzold übergibt den Schläger symbolisch an Dominic Walsh.
André Schietzold übergibt den Schläger symbolisch an Dominic Walsh. Bild: Andreas Kretschel
Die Choreo war in der Heine-Kurve zu sehen.
Die Choreo war in der Heine-Kurve zu sehen. Bild: Andreas Kretschel
Hier vergibt Dominic Walsh eine seiner guten Chancen. Er blieb am Freitag ohne Treffer.
Hier vergibt Dominic Walsh eine seiner guten Chancen. Er blieb am Freitag ohne Treffer. Bild: Andreas Kretschel
Eispiraten Crimmitschau
Choreo, Powerplay und Tanzeinlage: So war das Rekordspiel von Dominic Walsh bei den Eispiraten Crimmitschau
Redakteur
Von Holger Frenzel
Zurückspulen
Anhören
Vorspulen
0:00 Anhören

Ein perfekter Tag mit einem perfekten Ergebnis liegt hinter dem 36-jährigen Kapitän der Eispiraten Crimmitschau. Wann er mit seiner Frau auf dem Eis tanzt und wie er sich bei seinen Teamkollegen bedankt.

Dominic Walsh hat André Schietzold als Rekordspieler bei den Eispiraten Crimmitschau abgelöst. Am Freitag absolvierte der 36-jährige Kapitän sein 670. Pflichtspiel für den Sahnpark-Club. Die wichtigsten Momente im Protokoll zusammengefasst.
Registrieren und testen.
Jetzt mit Ihrer Registrierung 1 Monat gratis testen und alle Beiträge lesen.
Registrieren und testen
Schon Abonnent? Melden Sie sich mit ihren Zugangsdaten an.
© Copyright Chemnitzer Verlag und Druck GmbH & Co. KG
Das könnte Sie auch interessieren
12.12.2025
3 min.
Paul Potts singt in Zwickau vor halbleerem Saal
Paul Potts bot in Zwickau einen Mix aus klassischer und moderner Musik.
Auf seiner Wintertournee hat der britische Tenor ein Konzert in der „Neuen Welt“ gegeben. Die Resonanz blieb überschaubar, doch die anwesenden Zuhörer waren begeistert.
Ralf Wendland
12:03 Uhr
4 min.
Linken-Demo und Bergparade: Was Besucher heute in Schwarzenberg beachten müssen
Update
Antifa-Demonstranten sind mit einem „Bullenhass“-Banner in der Stadt unterwegs.
Eine Demonstration – und das in einer Kleinstadt wie Schwarzenberg, in der vier Stunden später eine Bergparade mit Tausenden Besuchern stattfinden wird. Die Polizei gibt Empfehlungen.
Antje Flath und Mike Baldauf
11.12.2025
4 min.
Interview mit Eispiraten-Rekordhalter Dominic Walsh: Wie lange spielen Sie noch als Eishockey-Profi?
Dominic Walsh absolviert seine 13. Saison bei den Eispiraten Crimmitschau. Er kann André Schietzold am Freitag als Rekordspieler ablösen.
Meilenstein für Dominic Walsh (36): Der Allrounder kann am Freitag mit seinem 670. Einsatz zum Rekordhalter beim Eishockey-Zweitligisten aus Crimmitschau avancieren. Im Interview nominiert er seinen eigenen Allstar-Block und verrät das Geheimnis für seine mentale Stärke.
Holger Frenzel
06.12.2025
3 min.
Dominic Walsh wird neuer Rekordhalter bei den Eispiraten Crimmitschau: Die besten Fotos aus seiner Sahnpark-Karriere
 8 Bilder
Der Allrounder kann am Sonntag in der Liste mit den meisten Pflichtspiel-Einsätzen mit André Schietzold gleichziehen. Der 36-Jährige präsentiert sich in seiner 13. Eispiraten-Saison in einer blendenden Verfassung. Seine (bisherige) Sahnpark-Karriere in Bildern.
Holger Frenzel
15:34 Uhr
2 min.
4:0 im Wildpark: Paderborn verschärft KSC-Krise
Sichtlich frustriert: Karlsruhes Cheftrainer Christian Eichner.
Eine turbulente Woche endet für die Karlsruher mit dem nächsten heftigen Tiefschlag. Der SCP ist auch dank Doppeltorschütze Laurin Curda vorerst Zweiter. Bei den Badenern fliegen zwei Profis vom Feld.
15:37 Uhr
3 min.
Kein Sieger beim Elfmeterfestival in Magdeburg
Zum 60. Vereinsgeburtstag wurde im gesamten Stadion gefeiert
Der 1. FC Magdeburg verpasst gegen Kiel einen großen Schritt aus dem Tabellenkeller. Trotz Führung müssen sich die Elbestädter im Jubiläumsspiel mit einem 3:3-Unentschieden begnügen.
Malte Zander, dpa
Mehr Artikel