Dominic Walsh wird neuer Rekordhalter bei den Eispiraten Crimmitschau: Die besten Fotos aus seiner Sahnpark-Karriere

Eispiraten Crimmitschau
Der Allrounder kann am Sonntag in der Liste mit den meisten Pflichtspiel-Einsätzen mit André Schietzold gleichziehen. Der 36-Jährige präsentiert sich in seiner 13. Eispiraten-Saison in einer blendenden Verfassung. Seine (bisherige) Sahnpark-Karriere in Bildern.
Historischer Moment für Dominic Walsh: Der 36-Jährige absolviert am Sonntag sein 669. Pflichtspiel für den Eishockey-Zweitligisten Eispiraten Crimmitschau. Damit kann der Allrounder – wenn er in Bietigheim-Bissingen auf dem Eis steht – in der Liste der Akteure mit den meisten Einsätzen mit André Schietzold (2010 bis 2023 bei den...
Registrieren und testen.
Jetzt mit Ihrer Registrierung 1 Monat gratis testen und alle Beiträge lesen.
Schon Abonnent? Melden Sie sich mit ihren Zugangsdaten an.