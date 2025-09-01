Eishockey-Legende feiert 75. Geburtstag: Warum Rolf Bielas seinen eigenen Polterabend verpasst hat

Der Stürmer hat 241 Länderspiele für die DDR-Auswahl absolviert. Als Trainer stand Rolf Bielas in Weißwasser und in Crimmitschau hinter der Bande. Welchen Appell der Jubilar an die Eispiraten-Verantwortlichen richtet.

Zwei Mannschaften spielen in der kleinsten Liga der Welt. 20 Jahre ermitteln der SC Dynamo Berlin und die SG Dynamo Weißwasser den DDR-Meister unter sich. Nach dem Leistungssportbeschluss ist Eishockey an den anderen Standorten nur noch auf Sparflamme möglich. „Wir hatten uns damit abgefunden. Auch, weil wir durch Länderspiele und Testspiele...