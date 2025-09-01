Regionale Nachrichten und News mit der Pressekarte
Im Flur der Wohnung von Rolf Bielas in Crimmitschau befindet sich eine Wand mit Eishockey-Erinnerungsstücken.
Im Flur der Wohnung von Rolf Bielas in Crimmitschau befindet sich eine Wand mit Eishockey-Erinnerungsstücken. Bild: Andreas Kretschel
Eispiraten Crimmitschau
Eishockey-Legende feiert 75. Geburtstag: Warum Rolf Bielas seinen eigenen Polterabend verpasst hat
Redakteur
Von Holger Frenzel
Zurückspulen
Anhören
Vorspulen
0:00 Anhören

Der Stürmer hat 241 Länderspiele für die DDR-Auswahl absolviert. Als Trainer stand Rolf Bielas in Weißwasser und in Crimmitschau hinter der Bande. Welchen Appell der Jubilar an die Eispiraten-Verantwortlichen richtet.

Zwei Mannschaften spielen in der kleinsten Liga der Welt. 20 Jahre ermitteln der SC Dynamo Berlin und die SG Dynamo Weißwasser den DDR-Meister unter sich. Nach dem Leistungssportbeschluss ist Eishockey an den anderen Standorten nur noch auf Sparflamme möglich. „Wir hatten uns damit abgefunden. Auch, weil wir durch Länderspiele und Testspiele...
Das könnte Sie auch interessieren
07:46 Uhr
2 min.
Woltemade als Vorbild für WM-Kandidaten Collins und Nebel
Bei der U21-EM jubelten Woltemade und Nebel zusammen im DFB-Trikot.
Ein junges Trio mit Vergangenheit und neuen Träumen: Was Woltemades turbulenter Sommer für Collins und Nebel bedeutet – und warum Bratislava jetzt wieder wichtig wird.
02.09.2025
4 min.
Markanter Altbau im Chemnitzer Zentrum wird abgerissen: „Es schmerzt mich total, dass ich hier raus muss“
Ellen Isabell Richter und Nihat Göçerer vor dem Haus an der Hartmannstraße, in dem sie arbeiten bzw. wohnen. Es soll im kommenden Jahr abgerissen werden.
Für den Bau einer Bahnstrecke nach Limbach-Oberfrohna muss ein Gebäude an der Hartmannstraße weichen. Es wirkt von außen halb-verlassen, ist für mehrere Chemnitzer aber noch Wohn- und Arbeitsort.
Benjamin Lummer
08:00 Uhr
3 min.
Teurer Führerschein: Sachsens Handwerker fordern jetzt staatlichen Zuschuss für Azubis
Ohne Führerschein geht für Auszubildende in Sachsen oft nichts.
Lange Wege zur Berufsschule, kaum günstige Unterkünfte vor Ort: Ohne Führerschein geht in Sachsen oft nichts. Doch die Kosten für die Pappe sind zuletzt stark gestiegen. Sachsens Handwerk fordert deshalb jetzt für Azubis einen Führerschein-Zuschuss vom Staat.
Jürgen Becker
02.09.2025
3 min.
„Wir bestreiten ab jetzt jedes Spiel mit der bestmöglichen Aufstellung“: Trainer Jussi Tores beendet Rotation bei Eispiraten Crimmitschau
Trainer Jussi Tuores schickt in den nächsten Testspielen der Eispiraten Crimmitschau nur seine bestmögliche Formation auf das Eis.
Beim Eishockey-Zweitligisten aus Crimmitschau haben einige Stammkräfte schon in der Vorbereitungsphase eine Verschnaufpause erhalten. Nach der Testspiel-Pleite in Leipzig gibt es ein Umdenken. Warum?
Holger Frenzel
02.09.2025
2 min.
Neuer Kapitän für die Eispiraten Crimmitschau: Dominic Walsh trägt das „C“ auf dem Trikot
Dominic Walsh ist neuer Kapitän der Eispiraten Crimmitschau.
Die Trainer haben den 36-jährigen Routinier zum Kapitän ernannt. Die Aufgaben der Vize-Kapitäne übernehmen Corey Mackin und Denis Shevyrin.
Holger Frenzel
02.09.2025
2 min.
„Verantwortungslos bis zum Gehtnichtmehr“: Zwickauer OB greift Fliegerbauer wegen durchgestochenem Spar-Papier an
Oberbürgermeisterin Constance Arndt reagiert auf geleakte Informationen.
Bauunternehmer Fliegerbauer hatte vertrauliche Unterlagen aus dem Rathaus veröffentlicht. Oberbürgermeisterin Arndt wirft ihm deswegen Verantwortungslosigkeit vor.
Michael Stellner
Mehr Artikel