Eishockey-Legende feiert 75. Geburtstag: Warum Rolf Bielas seinen eigenen Polterabend verpasst hat

Eispiraten Crimmitschau
Der Stürmer hat 241 Länderspiele für die DDR-Auswahl absolviert. Als Trainer stand Rolf Bielas in Weißwasser und in Crimmitschau hinter der Bande. Welchen Appell der Jubilar an die Eispiraten-Verantwortlichen richtet.
Zwei Mannschaften spielen in der kleinsten Liga der Welt. 20 Jahre ermitteln der SC Dynamo Berlin und die SG Dynamo Weißwasser den DDR-Meister unter sich. Nach dem Leistungssportbeschluss ist Eishockey an den anderen Standorten nur noch auf Sparflamme möglich. „Wir hatten uns damit abgefunden. Auch, weil wir durch Länderspiele und Testspiele...
Registrieren und testen.
Jetzt mit Ihrer Registrierung 1 Monat gratis testen und alle Beiträge lesen.
Schon Abonnent? Melden Sie sich mit ihren Zugangsdaten an.