Eishockey-Profi Marco Nowak vor dem ersten Duell seiner Ex-Teams im Sahnpark: „Auch Crimmitschau kann mal an die DEL-Tür klopfen“

Immer noch kaum zu glauben: Die Eispiraten Crimmitschau empfangen am Freitag die Düsseldorfer EG und damit einen der traditionsreichen Clubs des Landes. Ein Kenner der beiden Vereine spricht über deren Entwicklung und lässt sich einen diplomatischen Tipp entlocken.

Marco Nowak kennt die beiden Eishockey-Standorte wie seine Westentasche: Im Nachwuchsbereich des ETC Crimmitschau holte er sich das Rüstzeug für den Sprung zu den Profis. Mit einer Förderlizenz ausgestattet trug er zwischen 2008 und 2010 in 39 Zweitliga-Partien das Eispiraten-Trikot. Elf Spielzeiten – mit 456 DEL-Einsätzen – absolvierte... Marco Nowak kennt die beiden Eishockey-Standorte wie seine Westentasche: Im Nachwuchsbereich des ETC Crimmitschau holte er sich das Rüstzeug für den Sprung zu den Profis. Mit einer Förderlizenz ausgestattet trug er zwischen 2008 und 2010 in 39 Zweitliga-Partien das Eispiraten-Trikot. Elf Spielzeiten – mit 456 DEL-Einsätzen – absolvierte...