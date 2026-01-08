Eispiraten Crimmitschau: Darum reißt der Ausfall von Abwehrchef Mirko Sacher eine riesige Lücke

Eispiraten Crimmitschau
Der Eishockey-Zweitligist aus Westsachsen muss bis Saisonende auf einen Schlüsselspieler verzichten. Welche Optionen es kurzfristig gibt und warum die Olympia-Pause in der DEL herbeigesehnt wird.
Seine Einsatzzeit beträgt durchschnittlich 24 Minuten und 47 Sekunden pro Spiel. Seine Plus-Minus-Bilanz, die über die Differenz von Toren und Gegentoren informiert, liegt bei plus 21. Statistiken, die Mirko Sacher in der internen Wertung der Eispiraten Crimmitschau anführt und seinen Stellenwert für das Team unterstreichen.
