Eispiraten Crimmitschau: Das sind die drei schwersten Personalentscheidungen

Eispiraten Crimmitschau
Beim Eishockey-Zweitligist läuft die Kaderplanung. Dabei steht auch die Zukunft von bei Fans beliebten Profis auf dem Prüfstand. „Freie Presse“ erläutert Hintergründe und bewertet Tendenzen.
3 Torhüter, 7 Verteidiger und 13 Stürmer sollen in der nächsten Saison zum Kader des Eishockey-Zweitligisten Eispiraten Crimmitschau gehören. Trainer Jussi Tuores und Teammanager Ronny Bauer tragen für die Zusammenstellung des Teams die Verantwortung. „Freie Presse“ erklärt Hintergründe und Tendenzen bei den drei schwersten...
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