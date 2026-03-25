Eispiraten Crimmitschau: Das sind die drei schwersten Personalentscheidungen

Beim Eishockey-Zweitligist läuft die Kaderplanung. Dabei steht auch die Zukunft von bei Fans beliebten Profis auf dem Prüfstand. „Freie Presse“ erläutert Hintergründe und bewertet Tendenzen.

3 Torhüter, 7 Verteidiger und 13 Stürmer sollen in der nächsten Saison zum Kader des Eishockey-Zweitligisten Eispiraten Crimmitschau gehören. Trainer Jussi Tuores und Teammanager Ronny Bauer tragen für die Zusammenstellung des Teams die Verantwortung. „Freie Presse“ erklärt Hintergründe und Tendenzen bei den drei schwersten... 3 Torhüter, 7 Verteidiger und 13 Stürmer sollen in der nächsten Saison zum Kader des Eishockey-Zweitligisten Eispiraten Crimmitschau gehören. Trainer Jussi Tuores und Teammanager Ronny Bauer tragen für die Zusammenstellung des Teams die Verantwortung. „Freie Presse“ erklärt Hintergründe und Tendenzen bei den drei schwersten...