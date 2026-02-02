MENÜ
Ole Olleff hat in Weißwasser sein 500. Pflichtspiel für die Eispiraten Crimmitschau absolviert.
Ole Olleff hat in Weißwasser sein 500. Pflichtspiel für die Eispiraten Crimmitschau absolviert. Bild: Andreas Kretschel
Eispiraten Crimmitschau
Eispiraten Crimmitschau: Derbypleite trübt Stimmung im Jubiläumsspiel von Ole Olleff
Redakteur
Von Holger Frenzel
Der 29-jährige Abwehrspieler gehört seit Sonntag zum „Club der 500er“. Warum er auch Glückwünsche aus Weißwasser erhielt, wie sich die Talfahrt stoppen lässt und mit wem er am liebsten verteidigt.

Ole Olleff gehört im Kunsteisstadion in Crimmitschau zu einem illustren Kreis. Sein Name fällt fortan in einem Atemzug mit denen von Dominic Walsh, André Schietzold, Torsten Heine und Michael Maaß. Dabei handelt es sich um jene Akteure, die mehr als 500 Pflichtspiele für den ETC beziehungsweise die Eispiraten absolviert haben. Olleff knackte...
