Eispiraten Crimmitschau: Die beste Neuigkeit gibt es am Wochenende abseits der Eisfläche

Mit zwei Testspielen gegen qualitativ unterschiedliche Gegner hat der Eishockey-Zweitligist seine Saisonvorbereitung weiter vorangetrieben. Der wichtigste Erfolg war jedoch nicht sportlicher Natur.

Teuer verkauft, aber auch klar die Grenzen aufgezeigt bekommen – so lässt sich der erste wirkliche Härtetest der Eispiraten Crimmitschau in Vorbereitung auf die neue Saison in der Deutschen Eishockey-Liga 2 zusammenfassen. Eine Woche nach dem Sieg beim eigenen CCM-Cup im Kunsteisstadion im Sahnpark, bei dem sich die Westsachsen gegen die...