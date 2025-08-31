Regionale Nachrichten und News mit der Pressekarte
Trainer Jussi Tuores gab im Testspiel am Sonntag in Leipzig einem Großteil seiner Leistungsträger eine Verschnaufpause.
Trainer Jussi Tuores gab im Testspiel am Sonntag in Leipzig einem Großteil seiner Leistungsträger eine Verschnaufpause.
Eispiraten Crimmitschau
Eispiraten Crimmitschau: Die beste Neuigkeit gibt es am Wochenende abseits der Eisfläche
Redakteur
Von Anika Zimny
Mit zwei Testspielen gegen qualitativ unterschiedliche Gegner hat der Eishockey-Zweitligist seine Saisonvorbereitung weiter vorangetrieben. Der wichtigste Erfolg war jedoch nicht sportlicher Natur.

Teuer verkauft, aber auch klar die Grenzen aufgezeigt bekommen – so lässt sich der erste wirkliche Härtetest der Eispiraten Crimmitschau in Vorbereitung auf die neue Saison in der Deutschen Eishockey-Liga 2 zusammenfassen. Eine Woche nach dem Sieg beim eigenen CCM-Cup im Kunsteisstadion im Sahnpark, bei dem sich die Westsachsen gegen die...
