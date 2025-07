Eispiraten Crimmitschau erwarten zum Saisonauftakt die Krefeld Pinguine

Der Eishockey-Zweitligist startet Mitte September mit einem Heimspiel in die neue Saison. Bei den mit Spannung erwarteten Duellen mit Erstliga-Absteiger Düsseldorfer EG gibt es eine Besonderheit.

Die Eispiraten Crimmitschau starten am 19. September, 19.30 Uhr mit einem Heimspiel gegen die Krefeld Pinguine in die Saison 2025/26 der Deutschen Eishockey Liga 2 (DEL 2). Das geht aus dem jetzt veröffentlichten Spielplan hervor. Demnach folgt den Auswärtsspielen in Kaufbeuren (21. September) und in Kassel (26. September) am 28. September, 17...