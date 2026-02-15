MENÜ
ABO TESTEN
ZEITUNG
Er hat die Sommersaison schon eingeleitet. Auch bei -2 Grad.
Er hat die Sommersaison schon eingeleitet. Auch bei -2 Grad. Bild: Andreas Kretschel
Bunt und laut verließen pilgerten sie langsam den Bahnsteig entlang.
Bunt und laut verließen pilgerten sie langsam den Bahnsteig entlang. Bild: Andreas Kretschel
Bild: andreas kretschel
Kamellen flogen schon aus den Fenstern, bevor der Zug überhaupt zum Stehen kam.
Kamellen flogen schon aus den Fenstern, bevor der Zug überhaupt zum Stehen kam. Bild: Andreas Kretschel
Sie mussten in Etappen aussteigen, da der Bahnsteig zu kurz für den Zug war.
Sie mussten in Etappen aussteigen, da der Bahnsteig zu kurz für den Zug war. Bild: Andreas Kretschel
Als geschlossene Truppe machten sie Crimmitschaus Straßen für circa eine halbe Stunde lang unsicher.
Als geschlossene Truppe machten sie Crimmitschaus Straßen für circa eine halbe Stunde lang unsicher. Bild: Andreas Kretschel
Geschminkt, mit Perücke, und vielleicht auch schon ein klein wenig angeheitert.
Geschminkt, mit Perücke, und vielleicht auch schon ein klein wenig angeheitert. Bild: Andreas Kretschel
Auch das DEG-Maskottchen „Düssi“ war mit von der Partie.
Auch das DEG-Maskottchen „Düssi“ war mit von der Partie. Bild: Andreas Kretschel
Er hat die Sommersaison schon eingeleitet. Auch bei -2 Grad.
Er hat die Sommersaison schon eingeleitet. Auch bei -2 Grad. Bild: Andreas Kretschel
Bunt und laut verließen pilgerten sie langsam den Bahnsteig entlang.
Bunt und laut verließen pilgerten sie langsam den Bahnsteig entlang. Bild: Andreas Kretschel
Bild: andreas kretschel
Kamellen flogen schon aus den Fenstern, bevor der Zug überhaupt zum Stehen kam.
Kamellen flogen schon aus den Fenstern, bevor der Zug überhaupt zum Stehen kam. Bild: Andreas Kretschel
Sie mussten in Etappen aussteigen, da der Bahnsteig zu kurz für den Zug war.
Sie mussten in Etappen aussteigen, da der Bahnsteig zu kurz für den Zug war. Bild: Andreas Kretschel
Als geschlossene Truppe machten sie Crimmitschaus Straßen für circa eine halbe Stunde lang unsicher.
Als geschlossene Truppe machten sie Crimmitschaus Straßen für circa eine halbe Stunde lang unsicher. Bild: Andreas Kretschel
Geschminkt, mit Perücke, und vielleicht auch schon ein klein wenig angeheitert.
Geschminkt, mit Perücke, und vielleicht auch schon ein klein wenig angeheitert. Bild: Andreas Kretschel
Auch das DEG-Maskottchen „Düssi“ war mit von der Partie.
Auch das DEG-Maskottchen „Düssi“ war mit von der Partie. Bild: Andreas Kretschel
Eispiraten Crimmitschau
Eispiraten Crimmitschau: Farbenfrohe Faninvasion der Düsseldorfer EG sorgt für ausgelassene Stimmung
Von Lukas Strechel, Andreas Kretschel
Zurückspulen
Anhören
Vorspulen
0:00 Anhören

In Crimmitschau feierten am Sonntagnachmittag über 600 Eishockeyfans Karneval in rheinischer Tradition. Denn die Düsseldorfer EG gastierte bei den Eispiraten - und ihre Fans charterten einen Sonderzug.

Schon lange vor dem ersten Bully zwischen den Eispiraten Crimmitschau und der Düsseldorfer EG war am Sonntagnachmittag klar, dass dieser Spieltag in Crimmitschau ein besonderer werden würde. Rund 600 Fans der DEG reisten mit einem Sonderzug in die Pleißestadt, um ihre Mannschaft zu unterstützen. Am Bahnhof Crimmitschau angekommen, setzte sich...
Registrieren und testen.
Jetzt mit Ihrer Registrierung 1 Monat gratis testen und alle Beiträge lesen.
Registrieren und testen
Schon Abonnent? Melden Sie sich mit ihren Zugangsdaten an.
© Copyright Chemnitzer Verlag und Druck GmbH & Co. KG
Das könnte Sie auch interessieren
14.02.2026
2 min.
„Zu langsam und zu wenig Personal“: Wie es mit dem Catering im Plauener Parktheater weitergeht
Theater-Musical im Sommer: Schlange am Getränke-Stand im Parktheater.
Lange Schlangen vor Imbissen und Getränkeständen gehören zum Erscheinungsbild bei Open-Air-Veranstaltungen im Stadtpark. Aber muss das sein? Welche Alternativen zur dortigen Gastro-Situation gibt es?
Sabine Schott
19:00 Uhr
4 min.
Giro stöbert Vermisste in einer alten Gefängnis-Badewanne auf: Katastrophenschützer aus dem Erzgebirge üben im Lost Place
 9 Bilder
Erfolgreiche Suche für Giro im alten Oederaner Gefängnis: „Opfer“ Anja Haas ist gefunden.
Der alte Oederaner Knast als Fotoobjekt und Übungsstrecke: Hundegebell erfüllte am Wochenende das Stadtgefängnis. Paula, Giro und Dexter gingen am Sonntag auf Spurensuche.
Christof Heyden
19:00 Uhr
2 min.
Gewinn aus „Klein gegen Groß“: Was das Klinikum Chemnitz mit 30.000 Euro von Michael Ballack macht
Michael Ballack machte es möglich: ein Familienzimmer auf der Kinderkrebsstation am Chemnitzer Klinikum.
Der ehemalige deutsche Fußball-Kapitän und Chemnitzer verlor in der Sendung zwar gegen einen jungen Nachwuchsspieler. Das Preisgeld konnte Michael Ballack aber am Ende für einen guten Zweck seiner Wahl spenden. Das Klinikum Chemnitz hat nun umgesetzt.
Susanne Kiwitter
12.02.2026
3 min.
Eispiraten Crimmitschau empfangen die Düsseldorfer EG: „Besser geht’s nicht!“
Das Eisstadion am Sahnpark wird zum Tollhaus, wenn am Sonntag die Düsseldorfer EG zu Gast ist.
Am Sonntag gibt es im Eisstadion im Sahnpark ein Zweitliga-Eishockeyduell der besonderen Art. Was das mit einem Sonderzug, Männerballett und Feierabendbier zu tun hat.
Lukas Strechel
14.02.2026
2 min.
„Chancen auf Tore gibt es nicht geschenkt“: Eispiraten Crimmitschau kassieren eine 0:6-Niederlage in Regensburg
Auch Förderlizenzspieler Justin Büsing konnte die hohe Niederlage am Freitagabend nicht verhindern.
Die Zweitliga-Eishockeyspieler aus Crimmitschau waren den Regensburgern klar unterlegen. Was laut Trainer Jussi Tuore beim nächsten Spiel anders laufen muss.
Lukas Strechel
14.02.2026
4 min.
„Wir haben uns Mühe gegeben“: Bäckerei und Café im Vogtland schließen nach über 100 Jahren - aber es gibt Hoffnung
Am 28. Februar bäckt Hermann Frisch das letzte Mal für seine Kunden Brot und Semmeln. Der Bäckermeister geht nach 52 Arbeitsjahren in Rente. Damit enden 133 Jahre Familientradition.
52 Arbeitsjahre und jede Nacht am Backofen. Das ist die Lebensleistung von Hermann Frisch. Jetzt geht der fast 70-Jährige in Rente. Das Dorf Grünbach hat keinen Bäcker mehr. Aber Hoffnung bleibt.
Cornelia Henze
Mehr Artikel