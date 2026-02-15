In Crimmitschau feierten am Sonntagnachmittag über 600 Eishockeyfans Karneval in rheinischer Tradition. Denn die Düsseldorfer EG gastierte bei den Eispiraten - und ihre Fans charterten einen Sonderzug.

Schon lange vor dem ersten Bully zwischen den Eispiraten Crimmitschau und der Düsseldorfer EG war am Sonntagnachmittag klar, dass dieser Spieltag in Crimmitschau ein besonderer werden würde. Rund 600 Fans der DEG reisten mit einem Sonderzug in die Pleißestadt, um ihre Mannschaft zu unterstützen. Am Bahnhof Crimmitschau angekommen, setzte sich...