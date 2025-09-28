Eispiraten Crimmitschau feiern 2:1-Derbysieg: Zikmund und Saponari treffen gegen Weißwasser

Eispiraten Crimmitschau
Der Eishockey-Zweitligist aus Crimmitschau jubelt nach dem Sachsenderby. Vor 3867 Zuschauern haben die Hausherren in der Defensive überzeugt - mit einer klugen Abwehrarbeit und einem starken Torhüter Christian Schneider.
Mit einer tollen Choreografie haben sich die Fans der Eispiraten Crimmitschau auf das letzte verbliebene Sachsenderby in der Deutschen Eishockey Liga 2 (DEL 2) eingestimmt. Zwischen Attacke-Kurve und Heine-Kurve waren hunderte rote Fahnen und ein großes Spruchband mit dem Slogan „Damals wie heute gehört die soziale Größe Eishockey in...
