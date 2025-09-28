Regionale Nachrichten und News mit der Pressekarte
Regionale Nachrichten und News
Tolle Choreografie vor dem ersten Bully: So sah es am Sonntag in der Attacke- und der Heine-Kurve aus.
Tolle Choreografie vor dem ersten Bully: So sah es am Sonntag in der Attacke- und der Heine-Kurve aus. Bild: Andreas Kretschel
Eispiraten Crimmitschau
Eispiraten Crimmitschau feiern 2:1-Derbysieg: Zikmund und Saponari treffen gegen Weißwasser
Redakteur
Von Holger Frenzel
Zurückspulen
Anhören
Vorspulen
0:00 Anhören

Der Eishockey-Zweitligist aus Crimmitschau jubelt nach dem Sachsenderby. Vor 3867 Zuschauern haben die Hausherren in der Defensive überzeugt - mit einer klugen Abwehrarbeit und einem starken Torhüter Christian Schneider.

Mit einer tollen Choreografie haben sich die Fans der Eispiraten Crimmitschau auf das letzte verbliebene Sachsenderby in der Deutschen Eishockey Liga 2 (DEL 2) eingestimmt. Zwischen Attacke-Kurve und Heine-Kurve waren hunderte rote Fahnen und ein großes Spruchband mit dem Slogan „Damals wie heute gehört die soziale Größe Eishockey in...
