Corey Mackin (mit dem goldenen Helm) jubelt über den zweiten Eispiraten-Treffer.
Corey Mackin (mit dem goldenen Helm) jubelt über den zweiten Eispiraten-Treffer. Bild: Andreas Kretschel
Torhüter Kevin Reich ließ nur einen Gegentreffer zu.
Torhüter Kevin Reich ließ nur einen Gegentreffer zu. Bild: Andreas Kretschel
Justin Büsing und seine Eispiraten-Kollegen spielten in rot-weißen Retro-Trikots.
Justin Büsing und seine Eispiraten-Kollegen spielten in rot-weißen Retro-Trikots. Bild: Andreas Kretschel
Eispiraten Crimmitschau
Eispiraten Crimmitschau feiern Sieg gegen Landshut: Top-Reihe zeigt erneut ihre Offensiv-Qualität
Redakteur
Von Holger Frenzel
Der Eishockey-Zweitligist aus Crimmitschau bleibt auf Play-off-Kurs. Der Block um Corey Mackin, Dylan Wruck und Dominic Walsh stand vor 2623 Zuschauern bei beiden Treffern auf dem Eis.

Die Top-Reihe bleibt die Lebensversicherung der Eispiraten Crimmitschau: Die Formation mit Corey Mackin, Dylan Wruck und Dominic Walsh stellte am Freitagabend die Weichen zum 2:1 (1:0, 1:0, 0:1)-Sieg gegen den EV Landshut. Bei den Gästen aus Niederbayern stand der frühere Bundestrainer Uwe Krupp hinter der Bande. 2623 Zuschauer feierten zum...
