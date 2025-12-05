Eispiraten Crimmitschau feiern Sieg gegen Landshut: Top-Reihe zeigt erneut ihre Offensiv-Qualität

Der Eishockey-Zweitligist aus Crimmitschau bleibt auf Play-off-Kurs. Der Block um Corey Mackin, Dylan Wruck und Dominic Walsh stand vor 2623 Zuschauern bei beiden Treffern auf dem Eis.

Die Top-Reihe bleibt die Lebensversicherung der Eispiraten Crimmitschau: Die Formation mit Corey Mackin, Dylan Wruck und Dominic Walsh stellte am Freitagabend die Weichen zum 2:1 (1:0, 1:0, 0:1)-Sieg gegen den EV Landshut. Bei den Gästen aus Niederbayern stand der frühere Bundestrainer Uwe Krupp hinter der Bande. 2623 Zuschauer feierten zum...