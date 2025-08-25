Regionale Nachrichten und News mit der Pressekarte
Tim McGauley (Mitte) nimmt die Glückwünsche zu einem Powerplay-Tor entgegen.
Tim McGauley (Mitte) nimmt die Glückwünsche zu einem Powerplay-Tor entgegen. Bild: Andreas Kretschel
Tim McGauley (Mitte) nimmt die Glückwünsche zu einem Powerplay-Tor entgegen.
Tim McGauley (Mitte) nimmt die Glückwünsche zu einem Powerplay-Tor entgegen. Bild: Andreas Kretschel
Eispiraten Crimmitschau
Eispiraten Crimmitschau: Für die neue Paradereihe gibt es bereits eine passende Bezeichnung
Redakteur
Von Holger Frenzel
Beim Eishockey-Zweitligist stürmen Corey Mackin und Dylan Wruck mit Louis Brune. Dabei handelt es sich um einen Rohdiamanten. Wie viele Tore traut Trainer Jussi Tuores dem Neuzugang zu?

In der Top-Reihe der Eispiraten Crimmitschau klappt die Abstimmung bereits richtig gut. Corey Mackin, Dylan Wruck und Louis Brune waren am Wochenende beim CCM-Cup im Kunsteisstadion im Sahnpark an sieben der elf Eispiraten-Tore beteiligt. „Die Reihe hat Qualität“, sagt Trainer Jussi Tuores nach den standesgemäßen Siegen gegen die...
