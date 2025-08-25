Eispiraten Crimmitschau: Für die neue Paradereihe gibt es bereits eine passende Bezeichnung

Beim Eishockey-Zweitligist stürmen Corey Mackin und Dylan Wruck mit Louis Brune. Dabei handelt es sich um einen Rohdiamanten. Wie viele Tore traut Trainer Jussi Tuores dem Neuzugang zu?

In der Top-Reihe der Eispiraten Crimmitschau klappt die Abstimmung bereits richtig gut. Corey Mackin, Dylan Wruck und Louis Brune waren am Wochenende beim CCM-Cup im Kunsteisstadion im Sahnpark an sieben der elf Eispiraten-Tore beteiligt. „Die Reihe hat Qualität“, sagt Trainer Jussi Tuores nach den standesgemäßen Siegen gegen die... In der Top-Reihe der Eispiraten Crimmitschau klappt die Abstimmung bereits richtig gut. Corey Mackin, Dylan Wruck und Louis Brune waren am Wochenende beim CCM-Cup im Kunsteisstadion im Sahnpark an sieben der elf Eispiraten-Tore beteiligt. „Die Reihe hat Qualität“, sagt Trainer Jussi Tuores nach den standesgemäßen Siegen gegen die...