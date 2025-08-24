Eispiraten Crimmitschau gewinnen CCM-Cup: Corey Mackin schießt sein Team zum Turniersieg

Eispiraten Crimmitschau
Mehr als 3500 Zuschauer waren am Wochenende im Kunsteisstadion im Sahnpark. Die Gastgeber konnten gegen die Oberligisten aus Selb und aus Deggendorf ihrer Favoritenrolle gerecht werden. Dabei fehlten etliche Stammkräfte.
Corey Mackin ist schon wieder in Torlaune. Der 30-jährige Stürmer der Eispiraten Crimmitschau versenkte die Hartgummischeibe beim CCM-Cup insgesamt viermal im gegnerischen Kasten. Die Hausherren gewannen beim eigenen Turnier das Halbfinale gegen Selb mit 3:1 (2:0, 0:0, 1:0) und das Finale gegen Deggendorf mit 7:4 (2:1, 3:1, 2:2). Damit durfte...
Registrieren und testen.
Jetzt mit Ihrer Registrierung 1 Monat gratis testen und alle Beiträge lesen.
Schon Abonnent? Melden Sie sich mit ihren Zugangsdaten an.