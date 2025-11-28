Eispiraten Crimmitschau gewinnen gegen Düsseldorf: Schwere Verletzung überschattet Doppelpacks von Walsh und Brune

Für eine starke Leistung hat sich der Eishockey-Zweitligist aus Crimmitschau am Freitagabend vor 2956 Zuschauern belohnt. Der Sieg gegen den DEL-Absteiger aus Düsseldorf ist hochverdient. Für einen Verteidiger der Gäste endete die Partie im Krankenhaus. Warum?

Dominic Walsh präsentiert sich weiter in einer blendenden Verfassung. Mit seinem 13. und seinem 14. Saisontor legte der Kapitän am Freitagabend den Grundstein zum 4:1 (1:0, 1:0, 2:1)-Sieg seiner Eispiraten Crimmitschau gegen die Düsseldorfer EG. Das war der neunte Erfolg für die Schützlinge von Jussi Tuores. Der Eispiraten-Coach freute sich... Dominic Walsh präsentiert sich weiter in einer blendenden Verfassung. Mit seinem 13. und seinem 14. Saisontor legte der Kapitän am Freitagabend den Grundstein zum 4:1 (1:0, 1:0, 2:1)-Sieg seiner Eispiraten Crimmitschau gegen die Düsseldorfer EG. Das war der neunte Erfolg für die Schützlinge von Jussi Tuores. Der Eispiraten-Coach freute sich...