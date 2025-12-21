MENÜ
Hier jubeln die Eispiraten über den Ausgleich in der 59. Minute.
Hier jubeln die Eispiraten über den Ausgleich in der 59. Minute. Bild: Andreas Kretschel
Tim McGauley kurz vor dem 1:1-Ausgleich.
Tim McGauley kurz vor dem 1:1-Ausgleich. Bild: Andreas Kretschel
Trainer Jussi Tuores gibt die Anweisungen für die Overtime.
Trainer Jussi Tuores gibt die Anweisungen für die Overtime. Bild: Andreas Kretschel
Dylan Wruck traf in der Verlängerung mit einem Handgelenkschuss.
Dylan Wruck traf in der Verlängerung mit einem Handgelenkschuss. Bild: Andreas Kretschel/Archiv
Eispiraten Crimmitschau gewinnen in Verlängerung: Dylan Wruck macht mit Handgelenkschuss den 2:1-Sieg perfekt
Von Holger Frenzel
Der Eishockey-Zweitligist aus Crimmitschau hat wichtige Punkte im Kampf um die Play-offs eingefahren. Die Partie gegen Kaufbeuren entwickelte sich vor 3830 Zuschauern zur Geduldsprobe. Der Sieg-Torschütze sagt zur Unterstützung: „Das Stadion ist einfach atemberaubend.“

Geduld und Moral haben die Eispiraten Crimmitschau am Sonntag gezeigt. Sie erkämpften in einer überlegen geführten Partie gegen den ESV Kaufbeuren einen 2:1 (0:1, 0:0, 1:0, 1:0)-Sieg nach Verlängerung. Den entscheidenden Treffer erzielte Dylan Wruck in der 61. Minute. Der Deutsch-Kanadier traf im Powerplay mit einem platzierten...
