Eispiraten Crimmitschau gewinnen mit 5:3 gegen Bad Nauheim: Verteidiger präsentieren sich mit Torjäger-Qualitäten

Eispiraten Crimmitschau
Der Eishockey-Zweitligist aus Crimmitschau hat seinen Fans am zweiten Weihnachtsfeiertag ein perfektes Geschenk beschert. Vier der fünf Eispiraten-Treffer gingen auf das Konto von Abwehrspielern.
Trainer Jussi Tuores hat den Paradesturm bei den Eispiraten Crimmitschau gesprengt. Nachdem sein Team nur fünf Treffer in den letzten drei Partien erzielte, stürmten Dylan Wruck, Corey Mackin und Dominic Walsh nicht mehr gemeinsam. Wruck rückte als Mittelstürmer zu Tim McGauley und Louis Brune. Walsh und Mackin bildeten mit Maxim Trépanier...
Registrieren und testen.
Jetzt mit Ihrer Registrierung 1 Monat gratis testen und alle Beiträge lesen.
Schon Abonnent? Melden Sie sich mit ihren Zugangsdaten an.