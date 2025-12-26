MENÜ
ABO TESTEN
ZEITUNG
Hier jubeln die Eispiraten Crimmitschau über die 1:0-Führung durch Gregory Kreutzer.
Hier jubeln die Eispiraten Crimmitschau über die 1:0-Führung durch Gregory Kreutzer. Bild: Andreas Kretschel
Hier jubeln die Eispiraten Crimmitschau über die 1:0-Führung durch Gregory Kreutzer.
Hier jubeln die Eispiraten Crimmitschau über die 1:0-Führung durch Gregory Kreutzer. Bild: Andreas Kretschel
Eispiraten Crimmitschau
Eispiraten Crimmitschau gewinnen mit 5:3 gegen Bad Nauheim: Verteidiger präsentieren sich mit Torjäger-Qualitäten
Redakteur
Von Holger Frenzel
Zurückspulen
Anhören
Vorspulen
0:00 Anhören

Der Eishockey-Zweitligist aus Crimmitschau hat seinen Fans am zweiten Weihnachtsfeiertag ein perfektes Geschenk beschert. Vier der fünf Eispiraten-Treffer gingen auf das Konto von Abwehrspielern.

Trainer Jussi Tuores hat den Paradesturm bei den Eispiraten Crimmitschau gesprengt. Nachdem sein Team nur fünf Treffer in den letzten drei Partien erzielte, stürmten Dylan Wruck, Corey Mackin und Dominic Walsh nicht mehr gemeinsam. Wruck rückte als Mittelstürmer zu Tim McGauley und Louis Brune. Walsh und Mackin bildeten mit Maxim Trépanier...
Registrieren und testen.
Jetzt mit Ihrer Registrierung 1 Monat gratis testen und alle Beiträge lesen.
Registrieren und testen
Schon Abonnent? Melden Sie sich mit ihren Zugangsdaten an.
© Copyright Chemnitzer Verlag und Druck GmbH & Co. KG
Das könnte Sie auch interessieren
12:35 Uhr
3 min.
Chemnitzer Weihnachtsbabys: Im DRK Krankenhaus kamen gleich fünf Kinder zur Welt
Update
In den Kreißsälen der Stadt war über Weihnachten einiges los.
4.04 Uhr und Liv war die erste in der Rabensteiner Geburtsklinik, die das Licht der Welt an Heiligabend erblickte. Sie blieb nicht die einzige. Und auch über die Feiertage geht es weiter. Und im Klinikum Chemnitz?
Denise Märkisch
26.12.2025
2 min.
Schwerer Unfall auf B 101 im Erzgebirge: Drei Menschen verletzt
Der Ford kam nach dem Zusammenstoß wenige Meter weiter auf der Fahrbahn zum Stehen.
Nach einem Zusammenstoß zweier Autos auf der Bundesstraße bei Annaberg-Buchholz waren Rettungsdienst, Feuerwehr und Polizei im Einsatz.
André März
05.12.2025
3 min.
Eispiraten Crimmitschau feiern Sieg gegen Landshut: Top-Reihe zeigt erneut ihre Offensiv-Qualität
Corey Mackin (mit dem goldenen Helm) jubelt über den zweiten Eispiraten-Treffer.
Der Eishockey-Zweitligist aus Crimmitschau bleibt auf Play-off-Kurs. Der Block um Corey Mackin, Dylan Wruck und Dominic Walsh stand vor 2623 Zuschauern bei beiden Treffern auf dem Eis.
Holger Frenzel
06:12 Uhr
1 min.
Landesweite Angriffe in der Ukraine
Immer wieder greift Russland die ukrainische Hauptstadt Kiew an. (Archivbild)
Erneut greift das russische Militär auch die Hauptstadt Kiew an. Es kommt zu Explosionen. Ziel ist laut Berichten unter anderem die Energie-Infrastruktur.
06:00 Uhr
4 min.
Kommen mehr Zuzahlungen und weniger Kassenleistungen?
Die Kosten für die medizinische Versorgung steigen stark. (Archivbild)
Die Ausgaben für die medizinische Versorgung steigen und steigen. Die Regierung will 2026 umfassend gegensteuern. Worauf machen sich die Bürgerinnen und Bürger gefasst und was sollten die Ziele sein?
Sascha Meyer, dpa
21.12.2025
4 min.
Eispiraten Crimmitschau gewinnen in Verlängerung: Dylan Wruck macht mit Handgelenkschuss den 2:1-Sieg perfekt
Hier jubeln die Eispiraten über den Ausgleich in der 59. Minute.
Der Eishockey-Zweitligist aus Crimmitschau hat wichtige Punkte im Kampf um die Play-offs eingefahren. Die Partie gegen Kaufbeuren entwickelte sich vor 3830 Zuschauern zur Geduldsprobe. Der Sieg-Torschütze sagt zur Unterstützung: „Das Stadion ist einfach atemberaubend.“
Holger Frenzel
Mehr Artikel