Eispiraten Crimmitschau gewinnen mit 5:3 gegen Bad Nauheim: Verteidiger präsentieren sich mit Torjäger-Qualitäten

Der Eishockey-Zweitligist aus Crimmitschau hat seinen Fans am zweiten Weihnachtsfeiertag ein perfektes Geschenk beschert. Vier der fünf Eispiraten-Treffer gingen auf das Konto von Abwehrspielern.

Trainer Jussi Tuores hat den Paradesturm bei den Eispiraten Crimmitschau gesprengt. Nachdem sein Team nur fünf Treffer in den letzten drei Partien erzielte, stürmten Dylan Wruck, Corey Mackin und Dominic Walsh nicht mehr gemeinsam. Wruck rückte als Mittelstürmer zu Tim McGauley und Louis Brune. Walsh und Mackin bildeten mit Maxim Trépanier... Trainer Jussi Tuores hat den Paradesturm bei den Eispiraten Crimmitschau gesprengt. Nachdem sein Team nur fünf Treffer in den letzten drei Partien erzielte, stürmten Dylan Wruck, Corey Mackin und Dominic Walsh nicht mehr gemeinsam. Wruck rückte als Mittelstürmer zu Tim McGauley und Louis Brune. Walsh und Mackin bildeten mit Maxim Trépanier...