Eispiraten Crimmitschau gewinnen zum Blaulichttag gegen Freiburg: Wruck und Trépanier schießen Team zum 2:1-Sieg nach Verlängerung

Vor 3800 Zuschauern gab es in der regulären Spielzeit keinen Sieger. Aufgrund eines Eispiraten-Wechselfehlers und eines EHC-Powerplaytors ging die umkämpfte Partie in die Verlängerung.

Zwei Punkte hat Eishockey-Zweitligist Eispiraten Crimmitschau auf der Habenseite verbucht. Kapitän Dominic Walsh und Co. gewannen am Sonntag gegen den EHC Freiburg mit 2:1 (1:0, 0:0, 0:1, 1:0) nach Verlängerung. Den entscheidenden Treffer erzielte Maxim Trépanier in der 64. Minute nach Vorarbeit von Sebastian Streu im Nachschuss.