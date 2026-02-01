MENÜ
Ein Bild mit Symbolcharakter: Louis Brune (links) und die Eispiraten waren oft nur zweiter Sieger.
Ein Bild mit Symbolcharakter: Louis Brune (links) und die Eispiraten waren oft nur zweiter Sieger. Bild: Thomas Heide
Eispiraten Crimmitschau
Eispiraten Crimmitschau kriechen auf dem Zahnfleisch: Nach der Niederlage gegen Kassel folgt Klatsche in Weißwasser
Redakteur
Von Holger Frenzel
Der Eishockey-Zweitligist aus Westsachsen ist nach einem Wochenende ohne Punkte auf den zehnten Platz abgerutscht. Im Derby sorgte Denis Shevyrin für die einzigen Tore.

Über weite Strecken harmlos und ideenlos haben sich die Eispiraten Crimmitschau am Sonntag in der Offensive präsentiert. Die verletzungsbedingten Ausfälle von etlichen Leistungsträgern lassen sich nicht kompensieren. Die logische Konsequenz: Im Sachsenderby bei den Lausitzer Füchsen in Weißwasser gab es eine auch in der Höhe verdiente 2:6...
