Große Freude und Erleichterung: Justin Büsing (rechts) gratuliert Robin Veber zum ersten Tor im Eispiraten-Trikot.
Große Freude und Erleichterung: Justin Büsing (rechts) gratuliert Robin Veber zum ersten Tor im Eispiraten-Trikot. Bild: Andreas Kretschel
Torhüter Christian Schneider stand zum dritten Mal in dieser Saison von Anfang an im Kasten.
Torhüter Christian Schneider stand zum dritten Mal in dieser Saison von Anfang an im Kasten. Bild: Andreas Kretschel
Dominic Walsh erhielt eine Auszeichnung als neuer Eispiraten-Rekordspieler.
Dominic Walsh erhielt eine Auszeichnung als neuer Eispiraten-Rekordspieler. Bild: Andreas Kretschel
Eispiraten Crimmitschau: Mini-Kader erkämpft 2:1-Heimsieg gegen Weiden
Von Holger Frenzel
Die Tore für den Eishockey-Zweitligisten aus Crimmitschau erzielten Dylan Wruck und Robin Veber. Bester Mann bei den Hausherren war Torhüter Christian Schneider. Wer vor 2547 Zuschauern zu seinem Profi-Debüt kam.

Eine Erkältungswelle hat einen Teil der Profis der Eispiraten Crimmitschau erwischt. Torhüter Kevin Reich, Verteidiger Mario Scalzo sowie die Stürmer Tim McGauley, Louis Brune und Maxim Trepanier standen am Freitagabend krankheitsbedingt nicht zur Verfügung. Die verbliebenen und zum Teil in ungewohnten Rollen aufgebotenen Akteure gewannen...
