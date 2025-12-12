Eispiraten Crimmitschau: Mini-Kader erkämpft 2:1-Heimsieg gegen Weiden

Die Tore für den Eishockey-Zweitligisten aus Crimmitschau erzielten Dylan Wruck und Robin Veber. Bester Mann bei den Hausherren war Torhüter Christian Schneider. Wer vor 2547 Zuschauern zu seinem Profi-Debüt kam.

Eine Erkältungswelle hat einen Teil der Profis der Eispiraten Crimmitschau erwischt. Torhüter Kevin Reich, Verteidiger Mario Scalzo sowie die Stürmer Tim McGauley, Louis Brune und Maxim Trepanier standen am Freitagabend krankheitsbedingt nicht zur Verfügung. Die verbliebenen und zum Teil in ungewohnten Rollen aufgebotenen Akteure gewannen... Eine Erkältungswelle hat einen Teil der Profis der Eispiraten Crimmitschau erwischt. Torhüter Kevin Reich, Verteidiger Mario Scalzo sowie die Stürmer Tim McGauley, Louis Brune und Maxim Trepanier standen am Freitagabend krankheitsbedingt nicht zur Verfügung. Die verbliebenen und zum Teil in ungewohnten Rollen aufgebotenen Akteure gewannen...