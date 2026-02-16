Eispiraten Crimmitschau
Vergangenen Sonntag waren die Zweitliga-Eishockeyspieler aus Crimmitschau in der eigenen Halle gefragt. Die Düsseldorfer EG war zu Gast, und hatte den sechsten Mann mit im Gepäck.
„Hurra! Die DEG ist da!“ und andere Fangesänge hallten am Sonntagnachmittag durch die Straßen von Crimmitschau. Rund 600 Anhänger der Düsseldorfer EG waren mit einem Sonderzug aus der Landeshauptstadt angereist, um ihre Mannschaft beim Gastspiel bei den Eispiraten Crimmitschau zu unterstützen. Nach der Ankunft am für den Zug eigentlich...
