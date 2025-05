Eispiraten Crimmitschau: Nach Abgang von Florian Mnich gibt es ein Angebot an Christian Schneider

Der Eishockey-Zweitligist aus Crimmitschau berät am Dienstag wichtige Personalien. Dafür reist Trainer Jussi Tuores extra aus Finnland an. Um was es bei den Gesprächen geht.

Bei der Besetzung der Torhüterposition müssen die Eispiraten Crimmitschau die Karten noch einmal neu mischen. Der Eishockey-Zweitligist sucht weiter einen Back-up für Nikita Quapp, der von der Düsseldorfer EG kommt. Zuerst gab es eine Absage von Niklas Lunemann. Der 23-Jährige, der als Favorit für die Position gehandelt wurde, wechselt von... Bei der Besetzung der Torhüterposition müssen die Eispiraten Crimmitschau die Karten noch einmal neu mischen. Der Eishockey-Zweitligist sucht weiter einen Back-up für Nikita Quapp, der von der Düsseldorfer EG kommt. Zuerst gab es eine Absage von Niklas Lunemann. Der 23-Jährige, der als Favorit für die Position gehandelt wurde, wechselt von...