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Sebastian Streu (mit der Nummer 89) bleibt bei den Eispiraten Crimmitschau.
Sebastian Streu (mit der Nummer 89) bleibt bei den Eispiraten Crimmitschau. Foto: Andreas Kretschel/Archiv
Sebastian Streu (mit der Nummer 89) bleibt bei den Eispiraten Crimmitschau.
Sebastian Streu (mit der Nummer 89) bleibt bei den Eispiraten Crimmitschau. Foto: Andreas Kretschel/Archiv
Eispiraten Crimmitschau
Eispiraten Crimmitschau: Sebastian Streu über „ansteckende Atmosphäre“ und „salzigen Beigeschmack“
Redakteur
Von Holger Frenzel
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Der Eishockey-Zweitligist aus Crimmitschau plant weiter mit dem 26-jähirgen Stürmer, der ehrgeizige Ziele formuliert. Welchen Platz die Westsachsen aus seiner Sicht ins Visier nehmen wollen.

Die vierte Position im Sturm hat Eishockey-Zweitligist Eispiraten Crimmitschau besetzt. Sebastian Streu gehört in der Saison 2026/27 zum Kader der Westsachsen. Darüber wurde am Donnerstag informiert.
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