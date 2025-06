Eispiraten Crimmitschau setzen auf zwei junge deutsche Talente

Der Eishockey-Zweitligist aus Westsachsen hat die Verpflichtung von Johannes Schmidt und Nikolas Biggins bekannt gegeben. Was sich die Verantwortlichen von den Stürmern versprechen und welche Berührungspunkte es bisher schon gab.

Zwei deutschen Talenten geben die Eispiraten Crimmitschau in der neuen Saison die Chance, sich in der Deutschen Eishockey-Liga 2 (DEL 2) zu beweisen. Wie die Westsachsen am Montag informierten, haben mit Johannes Schmid und Nikolas Biggins zwei Offensivspieler einen Vertrag für das Team von Cheftrainer Jussi Tuores erhalten.