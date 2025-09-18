Eispiraten Crimmitschau starten ohne Top-Verteidiger: Adam McCormick verschiebt Rückflug

Personalsorgen beim Eishockey-Zweitligisten: Adam McCormick bleibt länger bei seiner Familie in Kanada. Teammanager Ronny Bauer erklärt die Beweggründe und nennt einen neuen Termin für die Rückkehr des Abwehrspielers. Einen schmerzhaften Ausfall gibt es auch im Sturm.

Nur drei ihrer vier Kontingentstellen können die Eispiraten Crimmitschau zum Start in die neue Saison in der Deutschen Eishockey Liga 2 (DEL 2) besetzen. Verteidiger Adam McCormick steht am Freitag ab 19.30 Uhr gegen die Krefeld Pinguins und am Sonntag ab 17 Uhr beim ESV Kaufbeuren nicht zur Verfügung. Der Grund: Der 25-Jährige bleibt aufgrund...