Eispiraten Crimmitschau: Stürmer Ralf Rollinger verpasst wegen Kreuzbandriss die komplette Saison

Eine schwere Verletzung trübt die Freude über den guten Saisonstart beim Eishockey-Zweitligisten. Der 21-Jährige steht vor einer unsicheren Zukunft – sein Vertrag bei den Eispiraten läuft nur bis Ende September.

Bevor sie begonnen hat, ist die Saison für Ralf Rollinger schon beendet. Eine schwere Knieverletzung zwingt den 21-jährigen Stürmer des Eishockey-Zweitligisten Eispiraten Crimmitschau zu einer langen Pause. Hinter dem Offensivmann liegen harte Tage. Die Schmerzen und die Instabilität im Knie sowie die Diagnose von den Medizinern kommentiert...