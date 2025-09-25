Eispiraten Crimmitschau und Comeback von Dylan Wruck: Direkt nach dem Abschlusstraining geht der Daumen nach unten

Eispiraten Crimmitschau
Der Eishockey-Zweitligist muss in Kassel und gegen Weißwasser antreten. Trainer Jussi Tuores stehen mehr Alternativen als zum Auftakt-Wochenende zur Verfügung. Wie sein Line-Up aussehen wird.
Schnelle Antritte und erfolgreiche Abschlüsse. Stürmer Dylan Wruck vom Eishockey-Zweitligisten Eispiraten Crimmitschau hat am Donnerstag im Vormittagstraining einen guten Eindruck hinterlassen. Auf dem Weg vom Eis in die Kabine dämpfte der Deutsch-Kanadier allerdings die Erwartungen für einen Einsatz am Freitag (ab 19.30 Uhr) auswärts bei den...
Registrieren und testen.
Jetzt mit Ihrer Registrierung 1 Monat gratis testen und alle Beiträge lesen.
Schon Abonnent? Melden Sie sich mit ihren Zugangsdaten an.