Eispiraten Crimmitschau und der „Alterspräsident“ der DEL 2: Welche Motivation Mario Scalzo mit 40 Jahren antreibt

Für den Eishockey-Zweitligist aus Crimmitschau beginnt am Freitag die neue Saison. Er hat mit Mario Scalzo den ältesten Spieler der DEL 2 im Kader. Warum ihn eine durchwachsene Vorbereitungsphase und klangvolle Namen in gegnerischen Teams nicht aus der Ruhe bringen.

Die Eindrücke aus den Vorbereitungsspielen lassen nur wenig Vorfreude auf den Saisonstart des Eishockey-Zweitligisten Eispiraten Crimmitschau aufkommen. Drei Siege und vier Niederlagen stehen in der Bilanz. Mit Stürmer Tim Lutz, der an der Schulter operiert wurde, fällt ein Leistungsträger lange aus. „Wir wissen, dass wir nur an ganz kleinen...