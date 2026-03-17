MENÜ
Osterabo
ZEITUNG
Das Team der Eispiraten Crimmitschau steht nach dem Aus in den Pre-Play-offs vor der Heine-Kurve. Für mache Profis war es ein Abschied für immer.
Das Team der Eispiraten Crimmitschau steht nach dem Aus in den Pre-Play-offs vor der Heine-Kurve. Für mache Profis war es ein Abschied für immer. Foto: Andreas Kretschel
Das Team der Eispiraten Crimmitschau steht nach dem Aus in den Pre-Play-offs vor der Heine-Kurve. Für mache Profis war es ein Abschied für immer.
Das Team der Eispiraten Crimmitschau steht nach dem Aus in den Pre-Play-offs vor der Heine-Kurve. Für mache Profis war es ein Abschied für immer. Foto: Andreas Kretschel
Eispiraten Crimmitschau
Eispiraten Crimmitschau und die Personalplanung: Diese sieben Profis verlassen den Sahnpark
Redakteur
Von Holger Frenzel
Zurückspulen
Anhören
Vorspulen
0:00 Anhören

Der Abschied von zwei Verteidigern und fünf Stürmern gilt als sicher. Wer zur Konkurrenz wechselt und wer seine Zweitliga-Tauglichkeit nicht (mehr) nachgewiesen hat.

Es gibt unterschiedliche Gründe für den bevorstehenden Abschied von den Eispiraten Crimmitschau. Der Eishockey-Zweitligist muss Akteure aufgrund starker Leistungen ziehen lassen oder aufgrund schwacher Auftritte aussortieren. Einige Profis werden an den nächsten Tagen ihre Zelte in Westsachsen abbrechen. Obwohl es von offizieller Seite noch...
Registrieren und testen.
Jetzt mit Ihrer Registrierung 1 Monat gratis testen und alle Beiträge lesen.
Registrieren und testen
Schon Abonnent? Melden Sie sich mit ihren Zugangsdaten an.
© Copyright Chemnitzer Verlag und Druck GmbH & Co. KG
Das könnte Sie auch interessieren
18.03.2026
4 min.
„Edeka Schäfer“ statt „Edeka Meisel“: Wiedereröffnung der Filiale in Hohenstein-Ernstthal
Dana Schäfer ist die neue Inhaberin des Edeka „Am Bahnhof“. Es ist ihre zweite Filiale. Seit 2022 betreibt 47-Jährige bereits einen Edeka in Hainichen.
Nach einer Woche Schließzeit wird der bisherige „Edeka Meisel“ wiedereröffnet. Es gibt eine neue Betreiberin, doch im Laden arbeitet das vertraute Team. Was genau erwartet die Kunden?
Cristina Zehrfeld
07:00 Uhr
4 min.
Niederwiesaerin häkelt für Italien: Wie aus einem Brotkorb eine Leidenschaft wurde
Daniela Ehmer aus Niederwiesa und ihre Häkelarbeiten.
Daniela Ehmer entdeckte das Häkeln eher zufällig – heute verkauft sie ihre handgefertigten Produkte auf Märkten und in Geschäften nahe Chemnitz. Aus einem Versuch wurde ein kreativer Ausgleich.
Claudia Dohle
09.03.2026
4 min.
Eishockey-Sachsenderby in den Pre-Play-offs: Crimmitschau verkauft 600 Gäste-Tickets – Weißwasser erhöht Eintrittspreise
Die Fans freuen sich: In den Pre-Play-offs kommt es zum Sachsenderby zwischen Crimmitschau und Weißwasser.
In den Pre-Play-offs der Deutschen Eishockey Liga 2 (DEL 2) kommt es zum Duell der Eispiraten Crimmitschau gegen die Lausitzer Füchse. „Freie Presse“ beantwortet alle wichtigen Fragen zu Modus, Tickets, Personal und möglicher XXL-Verlängerung.
Holger Frenzel
06:55 Uhr
1 min.
Bahn: Oberleitungsschaden bei Riesa behoben
Nach einem Oberleitungsschaden bei Riesa am Mittwochabend läuft der Verkehr auf der Bahnstrecke Leipzig-Dresden mittlerweile wieder normal. (Archivbild)
Ein Oberleitungsschaden sorgte für Störungen auf der Verbindung zwischen Leipzig und Dresden. Die Bahn gibt Entwarnung: Der Verkehr ist wieder ohne Einschränkungen möglich.
06:21 Uhr
2 min.
Überlandverbindung von Chemnitz über Freiberg nach Dresden: Monatelange Vollsperrung
Die B 173 zwischen Niederschöna und Naundorf wird für mehrere Monate voll gesperrt.
Die B 173 wird für mehrere Monate zwischen Naundorf und Niederschöna nicht befahrbar sein. Grund dafür sind umfangreiche Straßenbauarbeiten.
Wieland Josch
05.03.2026
3 min.
Luxusproblem statt Personalsorgen: Bei den Eispiraten Crimmitschau müssen etliche Profis auf die Tribüne
Trainer Jussi Tuores muss einige Profis bei den Eispiraten Crimmitschau auf die Tribüne schicken.
Der Eishockey-Zweitligist erwartet Kaufbeuren und fährt nach Freiburg. Welcher Stürmer nach langer Verletzungspause sein Comeback feiert und welchen Legionären die Zuschauerrolle droht.
Holger Frenzel
Mehr Artikel