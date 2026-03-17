Eispiraten Crimmitschau und die Personalplanung: Diese sieben Profis verlassen den Sahnpark

Der Abschied von zwei Verteidigern und fünf Stürmern gilt als sicher. Wer zur Konkurrenz wechselt und wer seine Zweitliga-Tauglichkeit nicht (mehr) nachgewiesen hat.

Es gibt unterschiedliche Gründe für den bevorstehenden Abschied von den Eispiraten Crimmitschau. Der Eishockey-Zweitligist muss Akteure aufgrund starker Leistungen ziehen lassen oder aufgrund schwacher Auftritte aussortieren. Einige Profis werden an den nächsten Tagen ihre Zelte in Westsachsen abbrechen. Obwohl es von offizieller Seite noch... Es gibt unterschiedliche Gründe für den bevorstehenden Abschied von den Eispiraten Crimmitschau. Der Eishockey-Zweitligist muss Akteure aufgrund starker Leistungen ziehen lassen oder aufgrund schwacher Auftritte aussortieren. Einige Profis werden an den nächsten Tagen ihre Zelte in Westsachsen abbrechen. Obwohl es von offizieller Seite noch...