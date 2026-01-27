MENÜ
ABO TESTEN
ZEITUNG
Trainer Jussi Tuores muss bei den Eispiraten Crimmitschau den Ausfall von etlichen Schlüsselspielern verkraften.
Trainer Jussi Tuores muss bei den Eispiraten Crimmitschau den Ausfall von etlichen Schlüsselspielern verkraften. Bild: Andreas Kretschel
Trainer Jussi Tuores muss bei den Eispiraten Crimmitschau den Ausfall von etlichen Schlüsselspielern verkraften.
Trainer Jussi Tuores muss bei den Eispiraten Crimmitschau den Ausfall von etlichen Schlüsselspielern verkraften. Bild: Andreas Kretschel
Eispiraten Crimmitschau
Eispiraten Crimmitschau und die Personalplanung: So geht es mit der sechsten und letzten Ausländerlizenz weiter
Redakteur
Von Holger Frenzel
Zurückspulen
Anhören
Vorspulen
0:00 Anhören

Dem Eishockey-Zweitligisten machen schmerzhafte Ausfälle zu schaffen. Warum Torhüter Christian Schneider pausiert und welche Aussage es zur Hilfe vom Förderlizenzpartner aus Bremerhaven gibt.

Topscorer Corey Mackin pausiert mit einer Rippenprellung bis Mitte Februar. Abwehrchef Mirko Sacher fällt mit einem Schlüsselbeinbruch bis zum Ende der Saison aus. Sie gehören zu den schmerzhaftesten Ausfällen im schon die gesamte Saison gut gefüllten Lazarett des Eishockey-Zweitligisten Eispiraten Crimmitschau.
Registrieren und testen.
Jetzt mit Ihrer Registrierung 1 Monat gratis testen und alle Beiträge lesen.
Registrieren und testen
Schon Abonnent? Melden Sie sich mit ihren Zugangsdaten an.
© Copyright Chemnitzer Verlag und Druck GmbH & Co. KG
Das könnte Sie auch interessieren
26.01.2026
4 min.
„Niemand muss Angst um Arbeitsplatz haben“: Kretschmer verteidigt Plan zu Personalabbau und Umstrukturierung in Sachsen
Videobotschaft des Ministerpräsidenten an Sachsens Bedienstete.
Vor einer Woche hat Sachsens CDU/SPD-Regierung eine Reihe von Prüfaufträgen in eigener Sache beschlossen – auch zur „Abschaffung von Beauftragtenposten“. Wie viele gibt es überhaupt?
Tino Moritz
26.01.2026
4 min.
„Ich bin bei 93,3 Prozent“: So lief das Comeback von Ladislav Zikmund bei den Eispiraten Crimmitschau
Ladislav Zikmund kehrte am Sonntag gegen Freiburg in den Kader der Eispiraten Crimmitschau zurück.
Der Eishockey-Zweitligist hat früher als gedacht eine Option für die Offensive. Der Tscheche spricht über einen Wechselfehler und erklärt, warum die Ergebnisse der Konkurrenz nur eine Nebenrolle spielen.
Holger Frenzel
16:04 Uhr
5 min.
Homan statt Bovino: Ein Hardliner ersetzt den anderen
Greg Bovino gilt als Gesicht des rücksichtslosen Vorgehens der Abschiebebehörde ICE. (Archivfoto)
Nach dem zweiten tödlichen Vorfall durch Grenzschützer in Minneapolis wird der Leiter des Einsatzes, Greg Bovino, durch Grenzschutz-Zar Tom Homan ausgetauscht. Wer sind die beiden Männer?
Christoph Meyer und Khang Mischke, dpa
26.01.2026
4 min.
Ärger am Fichtelberg: Berliner eröffnen Parkplatz am Skihang – „Widerrechtlich“, sagt der Bürgermeister
Das Foto zeigt vorn die Eisbahn und den städtischen Parkplatz. Links daneben die Zufahrt zu der Fläche, auf der einst der „Alte Club“ stand.
Wo einst der berühmte „Alte Club“ stand, sollen künftig bis zu 100 Autos Platz finden. Die Pläne der Eigentümer stoßen allerdings in Oberwiesenthal auf Widerstand. Auch weil der Parkplatzbetrieb schon läuft.
Kjell Riedel
22.01.2026
3 min.
„Die große Beule an der Schläfe wird langsam blau“: Robin Veber von den Eispiraten Crimmitschau über Verletzung, Einsatz-Chance und Zusammenhalt
Robin Veber (vorn) kommt in 32 Partien auf drei Tore und eine Vorlage.
Der Eishockey-Zweitligist aus Crimmitschau hat weiter nur einen Mini-Kader zur Verfügung. Warum das Comeback des 22-jährigen Stürmers auf der Kippe steht und was er in Drucksituationen beobachtet.
Holger Frenzel
16:05 Uhr
1 min.
Erlbacher Bürgerbus nicht mehr verkehrstüchtig: Was nun?
Über viele Jahre hat Erlbachs Bürgerbus gute Dienste getan. Nun hieß es Abschied nehmen.
Viele Jahre war das Gefährt im Einsatz. Nun rollt er nicht mehr im Dienst der Kommune. Es gibt aber Grund zur Hoffnung.
Ronny Hager
Mehr Artikel