Eispiraten Crimmitschau und die Personalplanung: Welche Profis im Sahnpark bleiben sollen und wo ein Umbruch ansteht

Der Eishockey-Zweitligist aus Crimmitschau bastelt am Kader für die neue Saison. Während sich Veränderungen im Kasten und in der Offensive abzeichnen, gibt es wohl Kontinuität in der Abwehr.

Der Streit um den Stadionnutzungsvertrag sowie die Finanzierung von Flex-Bande und LED-Beleuchtung gehören seit Wochen zu den bestimmenden Themen bei den Eispiraten Crimmitschau. Hier zeichnen sich – auch durch eine Crowdfunding-Aktion, die bisher mehr als 180.000 Euro eingespielt hat – Lösungen ab. Damit können nun auch die... Der Streit um den Stadionnutzungsvertrag sowie die Finanzierung von Flex-Bande und LED-Beleuchtung gehören seit Wochen zu den bestimmenden Themen bei den Eispiraten Crimmitschau. Hier zeichnen sich – auch durch eine Crowdfunding-Aktion, die bisher mehr als 180.000 Euro eingespielt hat – Lösungen ab. Damit können nun auch die...