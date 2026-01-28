Eispiraten Crimmitschau und die Verletzung von Topscorer Corey Mackin: DEB und DEL 2 werten Video mit Crosscheck aus

Eispiraten Crimmitschau
Nach der Attacke haben sich Verband und Liga die Szene mit dem harten Zweikampf angeschaut. René Rudorisch spricht von einer „unglücklichen Verletzung“. Und einem Regelverstoß?
Bis Mitte Februar muss Eishockey-Zweitligist Eispiraten Crimmitschau auf seinen Spielmacher und Torjäger in Personalunion verzichten: Corey Mackin fällt mit einer schmerzhaften Rippenprellung aus. Der Kanadier zog sich die Verletzung beim 2:1-Sieg gegen Ravensburg zu. Towerstars-Verteidiger Philipp Maas erwischte ihn auf Höhe der Mittellinie...
