Das Team der Eispiraten Crimmitschau liegt auf Platz sechs. Einige Dinge sollen die Schützlinge von Trainer Jussi Tuores nach der aktuellen Länderspielpause besser machen.
Das Team der Eispiraten Crimmitschau liegt auf Platz sechs. Einige Dinge sollen die Schützlinge von Trainer Jussi Tuores nach der aktuellen Länderspielpause besser machen.
Eispiraten Crimmitschau
Eispiraten Crimmitschau und eine Zwischenbilanz: Bei diesen fünf Dingen ist noch Luft nach oben
Redakteur
Von Holger Frenzel
Zurückspulen
Anhören
Vorspulen
0:00 Anhören

Beim Eishockey-Zweitligisten gibt es Verbesserungspotential in Unterzahl und am Bullypunkt. Die Verantwortung in der Offensive soll auf mehr Schultern verteilt werden. Trotz des sechsten Platzes wird Trainer Jussi Tuores an Stellschrauben drehen.

Besser als erwartet ist das erste Viertel der Saison für die Eispiraten Crimmitschau in der Deutschen Eishockey Liga 2 (DEL 2) gelaufen. Die Westsachsen stehen auf dem sechsten Platz, der ein Ticket für die Play-offs bedeuten würde. Sie profitieren von der kompakten Defensive mit einem sicheren Keeper Kevin Reich (schon drei Shut-outs), dem...
