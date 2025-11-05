Eispiraten Crimmitschau und eine Zwischenbilanz: Bei diesen fünf Dingen ist noch Luft nach oben

Beim Eishockey-Zweitligisten gibt es Verbesserungspotential in Unterzahl und am Bullypunkt. Die Verantwortung in der Offensive soll auf mehr Schultern verteilt werden. Trotz des sechsten Platzes wird Trainer Jussi Tuores an Stellschrauben drehen.

Besser als erwartet ist das erste Viertel der Saison für die Eispiraten Crimmitschau in der Deutschen Eishockey Liga 2 (DEL 2) gelaufen. Die Westsachsen stehen auf dem sechsten Platz, der ein Ticket für die Play-offs bedeuten würde. Sie profitieren von der kompakten Defensive mit einem sicheren Keeper Kevin Reich (schon drei Shut-outs), dem...