Eispiraten Crimmitschau und ihr DEL-Kooperationspartner: Gibt es Verhandlungen mit den Eislöwen Dresden?

Im Eishockey dürfen U-23-Cracks mit einer Förderlizenz ausgestattet werden. Bisher gab es eine enge Zusammenarbeit zwischen Crimmitschau und Bremerhaven. Was künftig geplant ist.

Eine Strecke von gerade einmal 117 Kilometern liegt zwischen dem Kunsteisstadion im Sahnpark in Crimmitschau und der Joynext Arena in Dresden. Dabei handelt es sich um die Spielstätte der Eislöwen Dresden, die den Aufstieg in die Deutsche Eishockey Liga (DEL) geschafft haben. Sie können damit künftig talentierte U-23-Spieler per Förderlizenz...