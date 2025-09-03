Regionale Nachrichten und News mit der Pressekarte
Die Eispiraten Crimmitschau haben kurz vor dem Saisonstart einen neuen Hauptsponsor gefunden. Die Ruwe-Gruppe nimmt den Platz auf dem Trikot ein.
Eispiraten Crimmitschau
Eispiraten Crimmitschau und ihr neuer Hauptsponsor: Der Chef der Ruwe-Gruppe stammt aus der Sachsenring-Region
Redakteur
Von Holger Frenzel
Das Dienstleistungsunternehmen überweist für den besten Platz auf dem Trikot einen sechsstelligen Euro-Betrag. Wann die Eispiraten erstmals mit den neuen Jerseys auflaufen und wer den Deal mit eingefädelt hat.

Das Logo der Ruwe-Gruppe befindet sich künftig auf der Brust der Trikots der Eispiraten Crimmitschau. Das Dienstleistungsunternehmen, welches unter anderem Aufgaben der Straßen- und Gebäudereinigung übernimmt, ist neuer Hauptsponsor des Eishockey-Zweitligisten. „Wir wollen unseren Bekanntheitsgrad in Sachsen, Thüringen und Sachsen-Anhalt...
