Eispiraten Crimmitschau verlängern Vertrag mit Dominic Walsh: Wann wird der Allrounder zum Rekordspieler?

Der Eishockey-Zweitligist kann weiter mit dem 36-Jährigen planen. Wahrscheinlich in der Offensive. In welcher Sturmreihe der Routinier seinen Platz finden könnte.

Dominic Walsh geht in seine 13. Saison bei den Eispiraten Crimmitschau. Der Eishockey-Zweitligist hat am Dienstag die erwartete Vertragsverlängerung mit dem Allrounder, der in der Abwehr und im Angriff spielen kann, verkündet. Crimmitschau ist für mich in den ganzen Jahren zu meiner Heimat geworden – sowohl auf als auch neben dem Eis“, wird...