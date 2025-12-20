MENÜ
Torhüter Christian Schneider spricht über die Niederlage am Freitagabend in Freiburg.
Bild: Andreas Kretschel/Archiv
Torhüter Christian Schneider spricht über die Niederlage am Freitagabend in Freiburg.
Bild: Andreas Kretschel/Archiv
Eispiraten Crimmitschau
Eispiraten Crimmitschau verlieren durch klassisches Eigentor in Freiburg: „Mit dem Mini-Kader können wir nicht jedes Wochenende zaubern“
Redakteur
Von Holger Frenzel
Der Eishockey-Zweitligist aus Crimmitschau hat am Freitagabend keine Punkte geholt. Torhüter Christian Schneider, der überraschend in den Kader zurückgekehrt ist, spricht über die Niederlage im Breisgau.

Ein kurioses Tor hat die Niederlage der Eispiraten Crimmitschau am Freitagabend beim EHC Freiburg besiegelt. Das personell gebeutelte Eispiraten-Team verlor in einer ausgeglichenen Partie mit 0:1 (0:0, 0:0, 0:1). „Schade, dass wir keine Punkte mitgenommen haben“, sagte Keeper Christian Schneider, der beim einzigen Tor eine etwas unglückliche...
19.12.2025
Erzgebirgskrimi: Ab Weihnachten geht’s weiter - doch hinter den Kulissen steigt der Kostendruck
Kai Scheve als Kommissar Robert Winkler und Teresa Weißbach als Försterin Saskia Bergelt während Dreharbeiten zum 16. Erzgebirgskrimi in Schneeberg.
Im neuen Jahr sollen drei neue Erzgebirgskrimis gezeigt und drei neue gedreht werden; der erste neue Film steht auch bald in der ZDF-Mediathek. Auf den ersten Blick läuft‘s also rund, auf den zweiten Blick kneift auch hier der Kostendruck, sodass erstmals zwei Filme parallel gedreht werden. Was das heißt, wer künftig neben Kommissar Winkler ermitteln soll, was mit der Försterin wird und ob am Horizont das Ende der Reihe aufzieht, darüber spricht Produzent Rainer Jahreis im Interview.
Katharina Leuoth
17.12.2025
Hausärztin aus dem Vogtland geht in Rente ohne Nachfolger: „Ich wollte meine Praxis verschenken, aber keiner nimmt sie“
„Das sind tolle Mitarbeiterinnen“, sagt Allgemeinärztin Karina Opitz (Mitte) über ihr Team. Dazu gehören bis Jahresende auch Birgit Schönfelder-Escher (links) und Angela Seidel.
Zwei Ärztinnen hören zu Jahresende in Auerbach auf. Ein Teil der 1300 Patienten von Allgemeinmedizinerin Karina Opitz sucht einen neuen Hausarzt. Der Ärztemangel im Göltzschtal wird spürbar.
Cornelia Henze
Bilder des Tages vom 20.12.2025
Der humanoide Roboter "Optimus" von Tesla verteilt bei seiner Vorstellung in Berlin Popcorn.
Biathletin Preuß läuft in Verfolgung auf Rang elf
Franziska Preuß zeigt eine starke Schießleistung in der Verfolgung. (Archivbild)
Franziska Preuß ist nach ihrer Zwangspause noch nicht bei 100 Prozent. Aber die Bayerin kommt in der Olympia-Saison der Biathleten langsam in Schwung.
14.12.2025
Eispiraten Crimmitschau packen die Sensation: Rumpfkader gelingt das erste Sechs-Punkte-Wochenende der Saison
Torhüter Christian Schneider hatte am Wochenende großen Anteil an den beiden Siegen der Eispiraten Crimmitschau.
Nur 13 Feldspieler und ein etatmäßiger Torhüter standen dem Eishockey-Zweitligisten am Sonntag zur Verfügung. Der zeigte angesichts dessen eine Meisterleistung und belohnt sich mit einer Premiere.
Anika Zimny
18.12.2025
Eispiraten Crimmitschau und die Personalprobleme: Welche weiteren Profis die Erkältungswelle erwischt hat
Torhüter Christian Schneider muss nach starken Leistungen gegen Weiden und in Ravensburg wieder pausieren.
13 Feldspieler des Eishockey-Zweitligisten haben am Donnerstag auf dem Eis trainiert. In der kurzen und lockeren Einheit versenkte Co-Trainer Esbjörn Hofverberg etliche Penaltys. Wäre sein Comeback eine Option?
Holger Frenzel
