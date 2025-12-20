Eispiraten Crimmitschau verlieren durch klassisches Eigentor in Freiburg: „Mit dem Mini-Kader können wir nicht jedes Wochenende zaubern“

Der Eishockey-Zweitligist aus Crimmitschau hat am Freitagabend keine Punkte geholt. Torhüter Christian Schneider, der überraschend in den Kader zurückgekehrt ist, spricht über die Niederlage im Breisgau.

Ein kurioses Tor hat die Niederlage der Eispiraten Crimmitschau am Freitagabend beim EHC Freiburg besiegelt. Das personell gebeutelte Eispiraten-Team verlor in einer ausgeglichenen Partie mit 0:1 (0:0, 0:0, 0:1). „Schade, dass wir keine Punkte mitgenommen haben", sagte Keeper Christian Schneider, der beim einzigen Tor eine etwas unglückliche...