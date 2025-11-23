Eispiraten Crimmitschau verlieren gegen Starbulls Rosenheim: Im Spielaufbau fehlen Präzision und Lockerheit

Eispiraten Crimmitschau
Der Eishockey-Zweitligist aus Crimmitschau hat am Wochenende nur einen Zähler eingefahren. In der Offensive lief nicht viel zusammen. Trainer Jussi Tuores sagte mit Blick auf den kleinen Kader: „Bei uns war nichts mehr im Tank.“
Präzision und Lockerheit haben den Eispiraten Crimmitschau im Spielaufbau gefehlt. Sie verloren am Sonntag gegen die Starbulls Rosenheim mit 0:3 (0:1, 0:1, 0:1). Die Gäste aus Oberbayern agierten mit einer kompakten Defensive, die vor allem in den ersten beiden Abschnitten nur wenig gefährliche Situationen zugelassen hat. „Es war bei uns...
