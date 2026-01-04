Eispiraten Crimmitschau verlieren Heimspiel gegen Krefeld mit 1:3: Warum die Referees für ein Novum sorgen

Eispiraten Crimmitschau
Der Eishockey-Zweitligist aus Crimmitschau hat sein erstes Heimspiel im neuen Jahr gegen den Spitzenreiter verloren. Vor 2421 Zuschauern erzielte Louis Brune den einzigen Eispiraten-Treffer - mit Hilfe der Pinguine.
Die Heimserie der Eispiraten Crimmitschau ist nach sechs Siegen in Folge gerissen. Kapitän Dominic Walsh und Co. haben am Sonntag gegen die Krefeld Pinguine und damit den Spitzenreiter der DEL 2 mit 1:3 (0:1, 1:0, 0:2) verloren. Ein Ergebnis, welches mit Blick auf das Schussverhältnis (42:21 für Krefeld) leistungsgerecht ist. „Das war ein...
