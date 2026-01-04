MENÜ
ABO TESTEN
ZEITUNG
Hart umkämpft: „Goldhelm“ Corey Mackin von den Eispiraten Crimmitschau vor dem Kasten der Krefeld Pinguine.
Hart umkämpft: „Goldhelm“ Corey Mackin von den Eispiraten Crimmitschau vor dem Kasten der Krefeld Pinguine. Bild: Andreas Kretschel
Hart umkämpft: „Goldhelm“ Corey Mackin von den Eispiraten Crimmitschau vor dem Kasten der Krefeld Pinguine.
Hart umkämpft: „Goldhelm“ Corey Mackin von den Eispiraten Crimmitschau vor dem Kasten der Krefeld Pinguine. Bild: Andreas Kretschel
Eispiraten Crimmitschau
Eispiraten Crimmitschau verlieren Heimspiel gegen Krefeld mit 1:3: Warum die Referees für ein Novum sorgen
Redakteur
Von Holger Frenzel
Zurückspulen
Anhören
Vorspulen
0:00 Anhören

Der Eishockey-Zweitligist aus Crimmitschau hat sein erstes Heimspiel im neuen Jahr gegen den Spitzenreiter verloren. Vor 2421 Zuschauern erzielte Louis Brune den einzigen Eispiraten-Treffer - mit Hilfe der Pinguine.

Die Heimserie der Eispiraten Crimmitschau ist nach sechs Siegen in Folge gerissen. Kapitän Dominic Walsh und Co. haben am Sonntag gegen die Krefeld Pinguine und damit den Spitzenreiter der DEL 2 mit 1:3 (0:1, 1:0, 0:2) verloren. Ein Ergebnis, welches mit Blick auf das Schussverhältnis (42:21 für Krefeld) leistungsgerecht ist. „Das war ein...
Registrieren und testen.
Jetzt mit Ihrer Registrierung 1 Monat gratis testen und alle Beiträge lesen.
Registrieren und testen
Schon Abonnent? Melden Sie sich mit ihren Zugangsdaten an.
© Copyright Chemnitzer Verlag und Druck GmbH & Co. KG
Das könnte Sie auch interessieren
26.12.2025
3 min.
Eispiraten Crimmitschau gewinnen mit 5:3 gegen Bad Nauheim: Verteidiger präsentieren sich mit Torjäger-Qualitäten
Hier jubeln die Eispiraten Crimmitschau über die 1:0-Führung durch Gregory Kreutzer.
Der Eishockey-Zweitligist aus Crimmitschau hat seinen Fans am zweiten Weihnachtsfeiertag ein perfektes Geschenk beschert. Vier der fünf Eispiraten-Treffer gingen auf das Konto von Abwehrspielern.
Holger Frenzel
05.01.2026
2 min.
Schneeschauer und Frost – Wetter bleibt winterlich
Erst ab Mitte der Woche soll es in Deutschland wieder etwas wärmer werden.
Minus 16 Grad in Alpentälern und teils starker Schneefall im Norden. Besonders Autofahrer sollten sich auf schwierige Bedingungen einstellen.
04.01.2026
4 min.
Rückschlag in Riesa: Peniger zieht sich aus der Superenduro-WM zurück
Edward Hübner (l.) mit Sohn Ewald und Lebenspartnerin Claudia Heinrich
Nach dem Superenduro-Lauf verzichtet Edward Hübner auf die nächsten beiden Veranstaltungen im Ausland. An der Elbe stieg am Samstag der Nachwuchs des Altmeisters auf eine kleine Maschine.
Thorsten Horn
04.01.2026
4 min.
Till Lindemann zieht den Schwanz ein: Zur Liveshow in Thailand spürt der Rammstein-Sänger harte Gesetze
Till Lindemann, hier bei einem Konzert in Leipzig.
Am 4. Januar feiert der gebürtige Leipziger Lindemann auf seiner „Meine Welt“-Tour Geburtstag in Dubai. Zuvor musste er für seine bisher schwierigste Show in Bangkok ordentlich abrüsten.
Jörg Vitovec
02.01.2026
3 min.
Eispiraten Crimmitschau: Doppelpack von Corey Mackin bringt neben Sieg in Kaufbeuren ein Extra-Lob vom Trainer ein
Corey Mackin (Mitte/Szene aus einem Heimspiel) erzielte in Kaufbeuren seine Saisontore Nummer 13 und 14. Er holte mit den Eispiraten zwei Punkte.
Der Eishockey-Zweitligist hat es am Freitagabend beim Schlusslicht spannender gemacht als nötig. Nach der 2:1-Führung war das Team zu passiv. So fiel die Entscheidung erst in der Verlängerung.
Monty Gräßler
05.01.2026
2 min.
Solarenergie deckt 18 Prozent des deutschen Stromverbrauchs
Ein Solarpark in Sachsen, der dem Laden von Elektroautos dient. (Archivbild)
Bei der Stromerzeugung schlägt Photovoltaik erstmals zwei fossile Energieträger. Der Branche geht die Ausbreitung der Solaranlagen dennoch zu langsam.
Mehr Artikel