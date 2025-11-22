Eispiraten Crimmitschau verlieren in der Overtime: Warum Vize-Kapitän Denis Shevyrin von einem gewonnen und einem verlorenen Punkt spricht

Eispiraten Crimmitschau
Der Eishockey-Zweitligist aus Crimmitschau hat am Freitagabend in Bad Nauheim nur 15 Feldspieler auf das Eis geschickt. Denis Shevyrin musste zwischendurch zu Behandlung und Trikotwechsel in die Kabine. Die Stimmen zum Spiel.
Die verbliebenen Profis im aktuell dezimierten Kader der Eispiraten Crimmitschau beißen auf die Zähne: Denis Shevyrin ließ am Freitagabend in Bad Nauheim eine blutende Wunde im Gesicht in der Kabine behandeln und kehrte dann mit einem sauberen Trikot (und anderer Nummer) auf das Eis zurück. „Mich hat es etwas im Gesicht getroffen. Das Blut...
