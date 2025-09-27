Eispiraten Crimmitschau verlieren knapp in Kassel: Wen der Trainer lobte und warum die Fans protestierten

Der goldene Treffer ist am Freitagabend nach einer Standardsituation gefallen. Dagegen konnten die Eispiraten-Cracks ihren Ex-Keeper Oleg Shilin nicht überwinden. Was Stürmer Louis Brune zum Auftritt an seiner alten Wirkungsstätte sagt.

Defensivstark und kampfstark haben sich die Eispiraten Crimmitschau im Auswärtsspiel bei den Kassel Huskies präsentiert. Trotzdem kehrten Kapitän Dominic Walsh und Co. am Freitagabend ohne Punkte von der Partie aus Hessen zurück. Sie verloren bei einem Team, welches um den Titel mitspielen will, mit 0:1 (0:0, 0:1, 0:0). „Wir waren stark in... Defensivstark und kampfstark haben sich die Eispiraten Crimmitschau im Auswärtsspiel bei den Kassel Huskies präsentiert. Trotzdem kehrten Kapitän Dominic Walsh und Co. am Freitagabend ohne Punkte von der Partie aus Hessen zurück. Sie verloren bei einem Team, welches um den Titel mitspielen will, mit 0:1 (0:0, 0:1, 0:0). „Wir waren stark in...