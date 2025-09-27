Regionale Nachrichten und News mit der Pressekarte
Eispiraten-Keeper Christian Schneider kassierte in Kassel nur einen Gegentreffer.
Eispiraten-Keeper Christian Schneider kassierte in Kassel nur einen Gegentreffer. Bild: Jan-Malte Diekmann
Eispiraten-Keeper Christian Schneider kassierte in Kassel nur einen Gegentreffer. Bild: Jan-Malte Diekmann
Eispiraten-Keeper Christian Schneider kassierte in Kassel nur einen Gegentreffer. Bild: Jan-Malte Diekmann
Eispiraten Crimmitschau
Eispiraten Crimmitschau verlieren knapp in Kassel: Wen der Trainer lobte und warum die Fans protestierten
Redakteur
Von Holger Frenzel
Zurückspulen
Anhören
Vorspulen
0:00 Anhören

Der goldene Treffer ist am Freitagabend nach einer Standardsituation gefallen. Dagegen konnten die Eispiraten-Cracks ihren Ex-Keeper Oleg Shilin nicht überwinden. Was Stürmer Louis Brune zum Auftritt an seiner alten Wirkungsstätte sagt.

Defensivstark und kampfstark haben sich die Eispiraten Crimmitschau im Auswärtsspiel bei den Kassel Huskies präsentiert. Trotzdem kehrten Kapitän Dominic Walsh und Co. am Freitagabend ohne Punkte von der Partie aus Hessen zurück. Sie verloren bei einem Team, welches um den Titel mitspielen will, mit 0:1 (0:0, 0:1, 0:0). „Wir waren stark in...
Das könnte Sie auch interessieren
28.09.2025
4 min.
Eispiraten Crimmitschau feiern 2:1-Derbysieg: Zikmund und Saponari treffen gegen Weißwasser
Tolle Choreografie vor dem ersten Bully: So sah es am Sonntag in der Attacke- und der Heine-Kurve aus.
Der Eishockey-Zweitligist aus Crimmitschau jubelt nach dem Sachsenderby. Vor 3867 Zuschauern haben die Hausherren in der Defensive überzeugt - mit einer klugen Abwehrarbeit und einem starken Torhüter Christian Schneider.
Holger Frenzel
25.09.2025
3 min.
Eispiraten Crimmitschau und Comeback von Dylan Wruck: Direkt nach dem Abschlusstraining geht der Daumen nach unten
Stürmer Dylan Wruck hat den Eispiraten Crimmitschau gegen Krefeld und in Kaufbeuren gefehlt.
Der Eishockey-Zweitligist muss in Kassel und gegen Weißwasser antreten. Trainer Jussi Tuores stehen mehr Alternativen als zum Auftakt-Wochenende zur Verfügung. Wie sein Line-Up aussehen wird.
Holger Frenzel
30.09.2025
5 min.
Die Knackpunkte in Trumps Friedensplan
Trump und Netanjahu sprachen im Weißen Haus.
Netanjahu stellt sich hinter Trumps Plan für ein Ende des Gaza-Kriegs. Doch darin gibt es noch viele unklare Stellen.
Cindy Riechau und Anna Ringle, dpa
11:20 Uhr
2 min.
Kältekammer Sachsens: Kühnhaide erlebt eisigen Wochenbeginn
Mit einer dünnen Eisschicht bedeckt: Gräser im Schwarzwassertal.
Im Erzgebirge zeigt der Herbst seine frostige Seite. Kühnhaide verzeichnet extreme Temperaturen. Nebelschwaden und Eis verwandeln den Ort in eine winterliche Kulisse.
André März
30.09.2025
5 min.
Netanjahu akzeptiert US-Plan zur Beendigung des Gaza-Kriegs
Israels Ministerpräsident Benjamin Netanjahu traf US-Präsident Donald Trump am Montag im Weißen Haus.
Israel unterstützt laut Ministerpräsident Netanjahu einen Friedensplan von US-Präsident Trump. So sieht der Plan für ein Ende des Gaza-Kriegs aus.
29.09.2025
4 min.
Einzelhandel im Erzgebirge: Innenstadt verliert das nächste Traditionsgeschäft
Reinhart Unger und Almut Nitzsche in ihrer Buchhandlung bei Sankt Annen an der Großen Kirchgasse.
Vor vier Jahren sind Almut Nitzsche und Reinhart Unger mit ihrer Buchhandlung in Annaberg umgezogen – wegen einer Großbaustelle. Nun erleben beide ein Deja vu.
Antje Flath
Mehr Artikel