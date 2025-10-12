Eispiraten Crimmitschau: Vier Tore bei der Düsseldorfer EG bringen trotz großer Fan-Unterstützung keine Punkte

Eispiraten Crimmitschau
Nach einem ausgeglichenen ersten Drittel ist der Eishockey-Zweitligist am Sonntag in Unterzahl auf die Verliererstraße geraten. Denis Shevyrin verbrachte fünf Minuten am Stück auf der Strafbank.
Die Eispiraten Crimmitschau haben ihr erstes Pflichtspielduell mit der Düsseldorfer EG trotz vier eigener Tore verloren. Der achtfache Deutsche Meister schoss in der Deutschen Eishockey Liga 2 am Sonntagabend vor 5718 Zuschauern einen 6:4-Heimsieg (1:1, 4:1, 1:2) gegen die Westsachsen heraus und zog damit in der Tabelle wieder an den Gästen...
