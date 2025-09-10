Regionale Nachrichten und News mit der Pressekarte
Sie haben kein
gültiges Abo.

Ihre Vorteile auf einen Blick finden Sie hier .

Regionale Nachrichten und News
Schließen
MENÜ
ABO TESTEN
ZEITUNG
Adam McCormick steht den Eispiraten Crimmitschau vorerst nicht zur Verfügung.
Adam McCormick steht den Eispiraten Crimmitschau vorerst nicht zur Verfügung. Bild: Andreas Kretschel
Adam McCormick steht den Eispiraten Crimmitschau vorerst nicht zur Verfügung.
Adam McCormick steht den Eispiraten Crimmitschau vorerst nicht zur Verfügung. Bild: Andreas Kretschel
Eispiraten Crimmitschau
Eispiraten Crimmitschau warten auf Klarheit zu Verteidiger Adam McCormick: Warum er nach Kanada zurückgeflogen ist
Redakteur
Von Holger Frenzel
Zurückspulen
Anhören
Vorspulen
0:00 Anhören

Der Eishockey-Zweitligist muss vorerst auf den 25-jährigen Neuzugang verzichten. Wann sein Rückflug nach Deutschland gebucht ist und warum zeitnah eine Entscheidung fallen muss.

Verteidiger Adam McCormick steht dem Eishockey-Zweitligisten Eispiraten Crimmitschau vorübergehend nicht zur Verfügung. Der 25-Jährige ist kurzfristig zu seiner Familie nach Kanada zurückgekehrt. „Aus persönlichen Gründen“, sagt Eispiraten-Geschäftsführer Jörg Buschmann. Der Rückflug habe sich aufgrund einer Notsituation in der...
Registrieren und testen.
Jetzt mit Ihrer Registrierung 1 Monat gratis testen und alle Beiträge lesen.
Registrieren und testen
Schon Abonnent? Melden Sie sich mit ihren Zugangsdaten an.
© Copyright Chemnitzer Verlag und Druck GmbH & Co. KG
Das könnte Sie auch interessieren
04.09.2025
3 min.
Eispiraten Crimmitschau: Verteidiger Adam McCormick sieht den Sahnpark als DEL-Sprungbrett
Adam McCormick trifft mit dem Eispiraten-Team auf Vorarlberg und Weißwasser.
Beim Eishockey-Zweitligisten nimmt der 25-Jährige eine Schlüsselrolle ein. Wie er die Umstellung auf die größere Eisfläche meistert und was ihm in Gesprächen mit den Fans auffällt.
Holger Frenzel
11.09.2025
4 min.
„Keine Festlegung zu keinem Betrag“: Olympia statt Krankenhäuser? Was Kretschmer zu den Bundes-Milliarden in Sachsen sagt
Holt er Olympia nach Sachsen? Ministerpräsident Michael Kretschmer (CDU) äußert sich im Landtag zur geplanten Verteilung des sächsischen Anteils an den Infrastruktur-Milliarden des Bundes.
Der Ministerpräsident nennt bei seiner Befragung im Landtag zum Infrastruktur-Sondervermögen erstmals eine Summe für den Masterplan Südwestsachsen. Prompt meldet ein Oberbürgermeister Korrekturbedarf an.
Tino Moritz
21:02 Uhr
4 min.
Händlerherbst in Rochlitz: Die Bilder des langen Abends
 19 Bilder
Der Händlerherbst in Rochlitz hat die Innenstadt pulsieren lassen. Mode, Musik und mehr zog viele Gäste an. Und für den guten Zweck wurde geradelt.
Falk Bernhardt
11.09.2025
2 min.
Eispiraten Crimmitschau: Wird Dylan Wruck bis zum Saisonstart gegen Krefeld fit?
Trainer Jussi Tuores gönnt den Profis der Eispiraten Crimmitschau nach dem Leipzig-Test noch einmal freie Tage.
Der Eishockey-Zweitligist aus Westsachsen bestreitet am Freitag das letzte Testspiel. Danach können die Profis noch einmal abschalten. Wie viele freie Tage ihnen Trainer Jussi Tuores gönnt.
Holger Frenzel
21:26 Uhr
3 min.
„Viel zu ängstlich“: Harmloser FSV Zwickau kassiert Auswärtspleite
Der Zwickauer Lukas Eixler (l.) kommt hier gegen VSG-Torwart Luis Klatte zu spät. Es war eine der ganz wenigen Zwickauer Möglichkeiten im ersten Durchgang.
Der FSV Zwickau ist in der Fußball-Regionalliga bei der VSG Altglienicke mit 0:3 (0:1) unter die Räder gekommen.
Knut Berger
12:30 Uhr
2 min.
Insolvenz: Geschäft in der Galerie Roter Turm vorerst geschlossen
In der Galerie Roter Turm ist ein Geschäft vorübergehend geschlossen.
Der Laden war erst vor gut einem Jahr eröffnet worden. Nun sind die Regale halbleer und die Zukunft des Shops ist ungewiss.
Benjamin Lummer
Mehr Artikel