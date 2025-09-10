Eispiraten Crimmitschau warten auf Klarheit zu Verteidiger Adam McCormick: Warum er nach Kanada zurückgeflogen ist

Der Eishockey-Zweitligist muss vorerst auf den 25-jährigen Neuzugang verzichten. Wann sein Rückflug nach Deutschland gebucht ist und warum zeitnah eine Entscheidung fallen muss.

Verteidiger Adam McCormick steht dem Eishockey-Zweitligisten Eispiraten Crimmitschau vorübergehend nicht zur Verfügung. Der 25-Jährige ist kurzfristig zu seiner Familie nach Kanada zurückgekehrt. „Aus persönlichen Gründen“, sagt Eispiraten-Geschäftsführer Jörg Buschmann. Der Rückflug habe sich aufgrund einer Notsituation in der... Verteidiger Adam McCormick steht dem Eishockey-Zweitligisten Eispiraten Crimmitschau vorübergehend nicht zur Verfügung. Der 25-Jährige ist kurzfristig zu seiner Familie nach Kanada zurückgekehrt. „Aus persönlichen Gründen“, sagt Eispiraten-Geschäftsführer Jörg Buschmann. Der Rückflug habe sich aufgrund einer Notsituation in der...