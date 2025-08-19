Eispiraten Crimmitschau: Warum fünf Talente, die nicht zum Kader gehören, auf dem Mannschaftsfoto auftauchen

Eispiraten Crimmitschau
Neben Cracks mit einer Vergangenheit im ETC-Nachwuchs trainiert aktuell auch ein deutsch-dänischer Verteidiger im Kunsteisstadion im Sahnpark mit. Welche Pläne es mit dem 19-Jährigen gibt.
Lars Hamori, Leon Zyla, Noah Schwabe, Lukas Wicher und Jesper Satzky haben eine Gemeinsamkeit: Sie tauchen auf dem Mannschaftsfoto des Eishockey-Zweitligisten Eispiraten Crimmitschau auf – obwohl sie (noch) nicht zum Kader gehören. Die fünf Nachwuchsakteure absolvieren aktuell einen Teil der Vorbereitung mit den Profis.
