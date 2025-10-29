Regionale Nachrichten und News mit der Pressekarte
Sie haben kein
gültiges Abo.

Ihre Vorteile auf einen Blick finden Sie hier .

Regionale Nachrichten und News
Schließen
MENÜ
ABO TESTEN
ZEITUNG
Mirko Sacher nimmt eine ganz wichtige Rolle in der Abwehr der Eispiraten Crimmitschau ein. Er trifft am Wochenende auf zwei Ex-Clubs.
Mirko Sacher nimmt eine ganz wichtige Rolle in der Abwehr der Eispiraten Crimmitschau ein. Er trifft am Wochenende auf zwei Ex-Clubs. Bild: Andreas Kretschel/Archiv
Mirko Sacher nimmt eine ganz wichtige Rolle in der Abwehr der Eispiraten Crimmitschau ein. Er trifft am Wochenende auf zwei Ex-Clubs.
Mirko Sacher nimmt eine ganz wichtige Rolle in der Abwehr der Eispiraten Crimmitschau ein. Er trifft am Wochenende auf zwei Ex-Clubs. Bild: Andreas Kretschel/Archiv
Eispiraten Crimmitschau
Eispiraten Crimmitschau: Warum Mirko Sacher so etwas wie die Lebensversicherung für die Abwehr ist
Redakteur
Von Holger Frenzel
Zurückspulen
Anhören
Vorspulen
0:00 Anhören

Der Eishockey-Zweitligist trifft am Freitag auf das Schlusslicht aus Freiburg. Der 33-jährige Routinier blickt mit einem „komischen Gefühl“ auf das Spiel gegen den Verein, wo seine Karriere begann.

Mirko Sacher nimmt eine Schlüsselrolle in der Abwehr des Eishockey-Zweitligisten Eispiraten Crimmitschau ein. Der Verteidiger steht durchschnittlich 25 Minuten und 2 Sekunden pro Spiel auf dem Eis. Das ist der zweitbeste Wert aller Feldspieler in der DEL 2. Er kommt auf eine Plus-Minus-Bilanz von plus neun. In der Statistik, die aussagt, wie oft...
Registrieren und testen.
Jetzt mit Ihrer Registrierung 1 Monat gratis testen und alle Beiträge lesen.
Registrieren und testen
Schon Abonnent? Melden Sie sich mit ihren Zugangsdaten an.
© Copyright Chemnitzer Verlag und Druck GmbH & Co. KG
Das könnte Sie auch interessieren
24.10.2025
3 min.
Eispiraten Crimmitschau und die Probleme am Bully-Punkt: Welcher Spielertyp fehlt und welche Forderung es an die Flügelstürmer gibt
Tim McGauley von den Eispiraten Crimmitschau beim Bully. Der Kanadier gewann 46 Prozent der Anspiele.
Der Eishockey-Zweitligist aus Crimmitschau kommt nach Anspielen zu selten in Scheibenbesitz. Wie Trainer Jussi Tuores die Bilanz schon in Weiden und gegen Ravensburg aufpolieren will.
Holger Frenzel
30.10.2025
3 min.
Eispiraten Crimmitschau suchen Verstärkung für Offensive: So liefen die Hintergrund-Verhandlungen mit Colin Smith
Bei den Eispiraten Crimmitschau läuft die Suche nach Verstärkung für die Offensive.
Der Eishockey-Zweitligist aus Crimmitschau hat sich intensiver als bisher vermutet mit der Rückholaktion beschäftigt. Wo Jussi Tuores noch Handlungsbedarf sieht und wen Ronny Bauer mit einem Vertrag ausstatten würde.
Holger Frenzel
30.10.2025
3 min.
Entlassener Chefarzt am Erzgebirgsklinikum: Staatsanwaltschaft leitet Ermittlungsverfahren ein
Die Kündigung des Chefarzts der Klinik für Gynäkologie und Geburtshilfe am Erzgebirgsklinikum in Annaberg sorgt weiter für Aufregung.
Gegen den fristlos gekündigten Mediziner von der Klinik für Gynäkologie und Geburtshilfe in Annaberg-Buchholz stehen massive Vorwürfe im Raum. Welche strafrechtlich relevanten Verstöße die Staatsanwaltschaft nun prüfen lässt.
Patrick Herrl und Kjell Riedel
29.10.2025
4 min.
Hotel im Vogtland schließt nach 31 Jahren: „Es läuft nicht so gut, um davon leben zu können“
Pächter Michael Ammerschuber zieht sich nach acht Jahren aus dem Hotel Falkenstein zurück. Die letzten Gäste verlassen das Haus am Sonntag.
Das Hotel Falkenstein stellt seinen Betrieb ein. Als Gründe nennt der Hoteldirektor zu geringe Gästezahlen und hohe Betriebskosten. Was passiert jetzt mit dem Hotel und dem dazugehörigen Restaurant?
Florian Wunderlich
19:20 Uhr
4 min.
Erzgebirge Aue trifft auf Jahn Regensburg: Kommt es zum Comeback von Mittelstürmer Marcel Bär?
Marcel Bär verfolgte zuletzt warm eingepackt das Heimspiel gegen Waldhof Mannheim (0:2).
Monatelang musste der FC Erzgebirge ohne seinen Mittelstürmer Marcel Bär auskommen. Hat das Warten nun ein Ende?
Paul Steinbach
19:20 Uhr
2 min.
Nach Hurrikan "Melissa": Touristen können Jamaika verlassen
Die auch bei Touristen beliebte Ortschaft Black River, die im 17. Jahrhundert gegründet wurde, ist komplett zerstört.
Ein wichtiger Flughafen der Karibikinsel lässt wieder kommerzielle Flüge zu. Ab Samstag dürfen rund 25.000 Urlauber ausreisen - auch Deutsche.
Mehr Artikel