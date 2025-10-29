Eispiraten Crimmitschau: Warum Mirko Sacher so etwas wie die Lebensversicherung für die Abwehr ist

Eispiraten Crimmitschau
Der Eishockey-Zweitligist trifft am Freitag auf das Schlusslicht aus Freiburg. Der 33-jährige Routinier blickt mit einem „komischen Gefühl“ auf das Spiel gegen den Verein, wo seine Karriere begann.
Mirko Sacher nimmt eine Schlüsselrolle in der Abwehr des Eishockey-Zweitligisten Eispiraten Crimmitschau ein. Der Verteidiger steht durchschnittlich 25 Minuten und 2 Sekunden pro Spiel auf dem Eis. Das ist der zweitbeste Wert aller Feldspieler in der DEL 2. Er kommt auf eine Plus-Minus-Bilanz von plus neun. In der Statistik, die aussagt, wie oft...
Registrieren und testen.
Jetzt mit Ihrer Registrierung 1 Monat gratis testen und alle Beiträge lesen.
Schon Abonnent? Melden Sie sich mit ihren Zugangsdaten an.