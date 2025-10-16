Regionale Nachrichten und News mit der Pressekarte
Beim 3:0-Heimsieg vor einer Woche gegen Regensburg hatte Trainer Jussi Tuores nicht viel am Spiel seiner Mannschaft zu korrigieren.
Beim 3:0-Heimsieg vor einer Woche gegen Regensburg hatte Trainer Jussi Tuores nicht viel am Spiel seiner Mannschaft zu korrigieren. Bild: Andreas Kretschel
Eispiraten Crimmitschau
Eispiraten Crimmitschau: Was der Trainer gegen den Spitzenreiter und das Schlusslicht erwartet
Von Monty Gräßler
Zurückspulen
Anhören
Vorspulen
0:00 Anhören

Der Eishockey-Zweitligist wird in Landshut vor allem in der Defensive gefragt sein. Warum ein kleines Fragezeichen hinter dem Torwart steht und was beim Familientag am Sonntag im Sahnpark los ist.

Die Trainingswoche hatte es bei den Eispiraten Crimmitschau offenbar ziemlich in sich. „Wir haben uns intensivst aufs Wochenende vorbereitet“, ließ Denis Shevyrin nach der Einheit am Donnerstagvormittag wissen. Er und seine Teamkameraden brennen darauf, die richtige Antwort auf die 4:6-Niederlage vom Sonntag bei der Düsseldorfer EG zu geben....
