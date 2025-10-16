Eispiraten Crimmitschau: Was der Trainer gegen den Spitzenreiter und das Schlusslicht erwartet

Eispiraten Crimmitschau
Der Eishockey-Zweitligist wird in Landshut vor allem in der Defensive gefragt sein. Warum ein kleines Fragezeichen hinter dem Torwart steht und was beim Familientag am Sonntag im Sahnpark los ist.
Die Trainingswoche hatte es bei den Eispiraten Crimmitschau offenbar ziemlich in sich. „Wir haben uns intensivst aufs Wochenende vorbereitet“, ließ Denis Shevyrin nach der Einheit am Donnerstagvormittag wissen. Er und seine Teamkameraden brennen darauf, die richtige Antwort auf die 4:6-Niederlage vom Sonntag bei der Düsseldorfer EG zu geben....
